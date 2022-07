Geconfronteerd met de leegte op Terschelling

De afgelopen twee jaar heeft het begrip ‘isolement’ door de Covid-maatregelen op vele manieren nieuwe betekenis gekregen: politiek, sociaal en mentaal. Al die aspecten zitten in Splendid Isolation, de nieuwe film van Urszula Antoniak. Anna en Hannah bevinden zich ten gevolge van niet nader genoemde rampspoed alleen op een eiland. Daar komen zij erachter dat je je noodlot niet kan ontlopen – zelfs als je bent verdreven of gevlucht.

Het is het thema van het klassieke gedicht ‘De tuinman en de dood’ maar dan op Terschelling. Antoniak onderzoekt isolement als thema ook in de artistieke vorm. Het eiland komt door de lens van camerapersoon Myrthe Mosterman over als een lege en beklemmende wereld. Het gebruik van digitale drone-, bewakingscamera- en iPad-beelden draagt bij aan de vervreemding. Dat geldt ook voor de ingenieuze reflecties in de vele ramen van het huis waar de twee geliefden hun toevlucht hebben gezocht.

Isolement is altijd al een belangrijk thema van Antoniaks films geweest. Haar internationaal gelauwerde debuutfilm Nothing Personal (2009) ging over intimiteit en eenzaamheid in de liefde. Splendid Isolation bouwt voort op de stille stijl van haar eerdere films, maar bevindt zich ook op het grensgebied van film, performance en schilderkunst. De film is streng en strak vormgegeven: een landkaart van grote vragen, mysterieus en uitgebeend. Antoniak levert een artistieke scan van een wereld zonder diagnose. We moeten zelf antwoorden zoeken.

Arthouse Splendid Isolation Regie: Urszula Antoniak. Met: Anneke Sluiters, Khadija El Kharraz Alami, Abke Haring. In: 20 bioscopen ●●●●●

