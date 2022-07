Gebrek aan persvrijheid is ook: thuis het traangas van je lens wrijven

Documentaire

Endangered

Regie: Rachel Grady en Heidi Ewing. HBO Max, 85 minuten. ●●●●●

Over persvrijheid verscheen de afgelopen maanden het ene na het andere rapport, allemaal met dezelfde conclusie: het gaat de verkeerde kant op. In de documentaire Endangered proberen regisseurs Rachel Grady en Heidi Ewing (bekend van cultdocu Jesus Camp) die ontwikkeling gezichten te geven.

We volgen de dagelijkse beslommeringen van vier journalisten in Brazilië, Mexico en de Verenigde Staten. Zo laat Patricia de Campos Mello van dagblad Folha de S.Paulo de vele memes zien die haar als hoer afschilderen. Aanstichter: president Bolsonaro, die suggereerde dat de journaliste haar scoops over zijn financiën had gekocht met seks.

In Mexico moet fotojournalist Sáshenka Gutiérrez wegduiken voor traangas. Thuis probeert ze het spul van haar lens te krijgen (terpentine, tipt haar partner). In de VS, tot slot, volgen we correspondent Oliver Laughland en fotojournalist Carl Juste, wiens doorleefde gezicht verraadt dat hij alles wel voor zijn lens gehad heeft. Maar zijn foto’s hebben minder autoriteit dan vroeger. „De laatste vijftien, twintig jaar twijfelen mensen aan wat ze zien.”

Het pleit voor de makers – onder wie coproducent Ronan Farrow, bekend van zijn Harvey Weinstein-onthullingen – dat ze over dit verhitte onderwerp een bedaarde film hebben gemaakt. Maar het kan ook weer niet de bedoeling zijn geweest dat hun documentaire vaak saai is, met veel trage shots van journalisten die peinzend autorijden of aan sigaretten lurken.

Tegen de grond gewerkt

Wat ook niet helpt is dat de thema’s in Endangered, gefilmd in 2020 en 2021, het nieuws de voorbije jaren al verzadigd hebben: corona, Black Lives Matter-protesten, Trump. Een Trump-fan die de dodelijkheid van corona bagatelliseert: het choqueert na twee jaar virusverdwazing nauwelijks nog.

Heftiger zijn de beelden van een journalist die bij een BLM-demonstratie naar de grond wordt gewerkt. „Ik ben van de pers”, zegt hij. „I don’t care”, antwoordt de politieman. Als hij eenmaal ligt slentert er een andere agent langs die hem nog even achteloos peppersprayt. Maar ook dit fragment is alleen nieuw voor wie het destijds miste.

Minder bekend zijn de protesten tegen femicide in Mexico. Die leveren een visueel hoogtepunt op in de vorm van dronebeelden van feministas die een charge (ja, echt) uitvoeren op de oproerpolitie. Maar daarvan wordt het verband met persvrijheid dan weer niet duidelijk. Dat geldt ook een beetje voor het Amerikaanse Congreslid dat op een persconferentie vragen van Laughland ontwijkt. Is dat niet van alle tijden?

Een diepere vraag die Endangered niet beantwoordt is: wat is persvrijheid eigenlijk? Afwezigheid van vervolging, of meer dan dat? De makers bekijken het breed en belichten vluchtig onderwerpen als desinformatie en het verdwijnen van lokale kranten. Hun suggestie is dat dat laatste samenhangt met Trumpistisch mediawantrouwen, maar die kaalslag begon al veel eerder, bijvoorbeeld door de opkomst van internet.

Zo komen de vele verschillende ontwikkelingen in en rond de journalistiek in Endangered nooit helemaal uit de verf en bij elkaar. Hoe zorgwekkend ze ook zijn. De Campos Mello spreekt op het einde ware woorden als ze zegt: „Het nieuws zou niet over journalisten moeten gaan.” Maar ze hadden wel een sterkere docu verdiend.