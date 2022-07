Feyenoord vangt recordbedrag voor Sinisterra, Malacia naar Manchester United

Feyenoord heeft met het vertrek van Luis Sinisterra een recordtransfer te pakken. De club uit Rotterdam verkoopt de Colombiaanse buitenspeler na 113 officiële wedstrijden voor zeker 25 miljoen euro aan het Leeds United uit Engeland, een bedrag dat door bonussen nog verder kan oplopen. Dat melden onder meer het AD en De Telegraaf. Ddaarnaast werd vandaag het vertrek van linksback Tyrell Malacia naar het Engelse Manchester United beklonken voor minstens 15 miljoen euro. De twee deals maken deze transferzomer nu al de meeste lucratieve die Feyenoord ooit heeft gehad.

De transfersom voor Sinisterra overstijgt het oude record uit 2006, toen Feyenoord 18 miljoen euro ving van Liverpool voor Dirk Kuijt. De 23-jarige Sinisterra maakte in 2018 de overstap van het Colombiaanse Once Caldas. In zijn eerste jaar had hij het moeilijk in Rotterdam. Het was aan toenmalig hoofdtrainer Jaap Stam te danken dat Sinisterra in zijn tweede jaar niet gestald werd bij FC Dordrecht: hij gaf de dribbelaar het vertrouwen. Sindsdien was de Colombiaan basisspeler bij Feyenoord, hoewel hij bijna heel 2020 niet inzetbaar was wegens een zware kruisbandblessure.

Afgelopen seizoen brak de buitenspeler definitief door, mede dankzij de aanvallende speelstijl van trainer Arne Slot. In de competities scoorde Sinisterra in totaal 23 keer en maakte hij indruk met zijn dribbelacties en beslissende doelpunten. Mede door zijn spel bereikte Feyenoord de finale van de Conference League, waarin AS Roma met 1-0 te sterk was. De Europese voetbalbond UEFA riep de vijfvoudig Colombiaans international uit tot het grootste talent van het toernooi.

Tyrell Malacia

Sinisterra speelde bij Feyenoord op de linkerflank samen met onder meer linksback Malacia. Deze 22-jarige Rotterdammer verruilt zijn moederclub na 136 officiële wedstrijden voor minimaal 15 miljoen euro voor het Manchester United van Erik ten Hag. Het is nooit een geheim geweest dat Ten Hag ook als Ajax-trainer groot fan was van Malacia, die in 2017 als achttienjarige zijn debuut maakte tegen het Italiaanse Napoli in de Champions League (2-1 winst).

Na jaren van beperkte financiële middelen kan Feyenoord nu met een goed gevulde portemonnee de transfermarkt op. De club moet in het bijzonder op zoek naar doelpuntenmakers. De vertrekkende spelers Sinisterra, Bryan Linssen (Urawa Red Diamonds), Guus Til (PSV) en Cyriel Dessers (terug bij KRC Genk) waren verantwoordelijk voor ruim twee derde van het totale doelsaldo van afgelopen seizoen. Vooralsnog werd daar alleen spits Danilo Pereira voor teruggehaald. De Braziliaan komt transfervrij over van Ajax.