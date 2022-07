Drie keer levenslang in liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh

De rechtbank Midden-Nederland heeft dinsdag drie keer levenslang opgelegd in het omvangrijke Eris-liquidatieproces rond vijf liquidaties in 2017 en het beramen van elf moorden.

Onder de levenslang veroordeelden is hoofdverdachte Delano R., oprichter van de Haagse straatbende The Crips en president van motorclub Caloh Wagoh. R., tevens bekend onder de naam ‘Keylow’, speelde eerder de hoofdrol in een documentaire en was te gast in De Wereld Draait Door.

Volgens de rechtbank is Keylow, als leider van een criminele organisatie die huurmoorden uitvoerde, schuldig aan het medeplegen van vijf liquidaties en staat daarop maar een straf: levenslang.

Taghi opdrachtgever

Opdrachtgever voor de meerderheid van de vijf huurmoorden is volgens het OM Ridouan Taghi. Hij stond niet terecht, omdat het OM hem alleen voor andere huurmoorden, in het Marengo-liquidatieproces, besloot te vervolgen en daar vorige maand levenslang eiste. Taghi’s naam kwam dinsdag desalniettemin veelvuldig voorbij. Hoewel de rechtbank Midden-Nederland er op wijst dat hij zich in de Eris-zaak niet heeft kunnen verdedigen, stelt de rechtbank dat er „sterke aanwijzingen” zijn dat Taghi inderdaad als opdrachtgever voor de moorden optrad.

Jermaine B. en Feno D., die als tussenpersonen bij de huurmoorden optraden en tot Taghi’s criminele organisatie zouden behoren, werden dinsdag beiden tot levenslang veroordeeld.

Volgens de rechtbank is levenslang bij de drie mannen de enige passende straf waarmee het door de huurmoorden aangerichte leed „zo veel als mogelijk wordt vergolden en dat de maatschappij beschermt tegen het gevaar” dat van hen uitgaat.

Een van grootste strafzaken ooit

Het Eris-liquidatieproces geldt als een van de grootste strakzaken in de Nederlandse geschiedenis. In 51 zittingsdagen werden 21 verdachten vervolgd, achttien van hen waren lid van motorclub Caloh Wagoh.

Centraal stonden de moorden in 2017 op Farid Souhali, Jair Wessels, Justin Jap Tjong, Stefaan Bogaerts en Zeki Yumusak.

De rechtbank sprak dinsdag van „buitengewoon ernstige en schokkende feiten” die „ontwrichtend” voor de maatschappij zijn geweest.

Het Openbaar Ministerie eiste naast vijf keer levenslang hoge gevangenisstraffen variërend van twintig tot dertig jaar celstraf tegen de verdachten.

De rechtbank ging dinsdag niet volledig mee in die strafeisen van het OM. Kroongetuige Tony de G. werd weliswaar conform de strafeis van het OM veroordeeld tot tien jaar en de rechtbank legde drie keer de hoogste ‘tijdelijke’ celstraf van dertig jaar op. Tegelijkertijd werden twee verdachten vrijgesproken en kregen twee verdachten een jaar celstraf opgelegd. Bovendien werd Greg R. (74), die als nestor van de onderwereld bekendstaat, in tegenstelling tot de levenslange eis van het OM veroordeeld tot ‘slechts’ zes jaar en negen maanden celstraf.

Donderdag komt het Eris-proces definitief ten einde en volgt de uitspraak tegen twee andere verdachten die apart vervolgd werden.