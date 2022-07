Dit zijn de 12 beste series van 2022 tot dusver

12 Euphoria (seizoen 2)

Deze veelbesproken serie over scholieren, seks, drugs en trauma is voor aanbieder HBO een hit van het kaliber Game of Thrones. In het tweede seizoen worden nog meer grenzen opgezocht, ook op het gebied van stijl en cameravoering. Niet voor iedereen, maar een bijzondere rit voor iedereen die tegen een stootje kan. En de serie doet meer dan shockeren: het is ook een enerverend portret van een nieuwe generatie jongeren. Voor haar rol als de drugsverslaafde tiener Rue won actrice Zendaya terecht een Emmy Award.

HBO Max, 8 afleveringen

11 Yellowjackets

Spannende thriller met jaren negentig-nostalgie en een vleugje horror. Een schoolvoetbalteam bracht na een vliegtuigongeluk negentien maanden in de Canadese wildernis door. Wat hebben ze gedaan om te overleven? Yellowjackets vertelt het verhaal in twee tijdlijnen: in 1996 zien we de meiden van het team tijdens de periode na de crash. Daarnaast zien we de vrouwen die gered zijn in de huidige tijd. Hoe ze precies gered zijn, weten we niet. Wanneer ze briefkaarten ontvangen van een mogelijke afperser worden ze wederom geconfronteerd me hun diepste geheimen.

Ziggo Movies & Series, 10 afleveringen ●●●●●

10 We Are Lady Parts

Vijf jonge moslimvrouwen willen doorbreken met hun ruige punkband. Met veel plezier wordt door de makers gehakt gemaakt van vooroordelen. Ondanks bekende elementen is deze Britse comedyserie allesbehalve afgezaagd. De combinatie punk en moslima zien we bijvoorbeeld niet vaak in films en series. Het belangrijkste personage is de 26-jarige studente Amina. Zij sluit zich aan bij de groep als gitarist. Voor het zover is, moet Amina wel haar plankenkoorts overwinnen. Ook fijn: de liedjes van de fictieve band zijn echt goed.

NPO Plus, 6 afleveringen ●●●●●

9 Drôle

De maker van de heerlijke Franse serie Dix pour cent (Call My Agent) keerde terug met een serie over het rommelige multiculturele Parijs en haar bloeiende stand up comedy-scene. We volgen vier jonge mensen die het willen maken als stand up-comedians. Het enige slechte nieuws: Netflix wil ondanks lovende recensies geen tweede seizoen. De serie zal dan ook de status van ondergewaardeerde cultserie krijgen.

Netflix, 6 afleveringen ●●●●●

8 Het jaar van Fortuyn

Vlotte en zeer onderhoudende dramaserie over Pim Fortuyn en Ad Melkert. De twee politieke opponenten worden gespeeld door Ramsey Nasr (Melkert) en Jeroen Spitzenberger (Fortuyn). Ondanks de make-up en de haarstukjes worden het echte personages. Hoewel de onderliggende thematiek zwaar en urgent is, ligt het tempo van de serie hoog en zit er opvallend veel humor en lucht in het verhaal.

NPO Plus, 5 afleveringen

7 The Dropout

Zwendelaars, charlatans en fraudeurs zijn dit jaar niet van onze tv-schermen te slaan. De beste serie in dit mini-genre is The Dropout, een dramaserie over de echt bestaande oplichtster Elizabeth Holmes, oprichter van het biotechbedrijf Theranos. De serie is een karakterstudie van een oplichter die langzaam de controle verliest over een zelfgecreëerd monster. Het succes van de serie is voor een groot deel te danken aan de weergaloze acteerprestatie van Seyfried. De actrice zet soms Holmes soms neer als kinderlijk en kwetsbaar, soms als meedogenloos en doodeng.

Disney+, 8 afleveringen ●●●●●

6 We Own This City

Moeilijk om bij We Own This City niet aan de klassieker The Wire te denken. Dezelfde scenaristen schreven wederom een journalistiek-realistisch verhaal over politie en corruptie in Baltimore – maar nu vertaald naar de tijd van #BlackLivesMatter. Een speciale eenheid krijgt alle vrijheid en ontpopt zich tot criminele organisatie. De serie focust op de falende politie, maar laat ook de bredere Amerikaanse problemen zien: de toenemende ongelijkheid en de uiteenvallende gemeenschappen. Hoewel de criminele agenten worden gepakt, blijft het beeld hangen van een moreel failliet land.

HBO Max, 6 afleveringen

5 Borgen: Power & Glory

Na bijna tien jaar is de populaire Deense serie Borgen terug. Birgitte Nyborg, de aimabele leider van een D66-achtige middenpartij, blijft de rode draad. In het vierde seizoen raakt Nyborg als minister van Buitenlandse Zaken steeds verder verwijderd van de gedreven idealist die ze ooit was. Deze nieuwe reeks is geen herhalingsoefening geworden. De makers weten knap de tijdgeest te vatten en snijden vrijwel alle grote dossiers van 2022 aan: de geopolitieke verhouding, klimaatcrisis, het debat over fossiele brandstoffen en de naweeën van het westerse kolonialisme.

Netflix, 8 afleveringen ●●●●●

4 Barry (seizoen 3)

Tragikomische serie over een huurmoordenaar die acteur wil worden. In het nieuwe seizoen wordt het gedrag van het titelpersonage, gespeeld door bedenker Bill Hader, steeds verontrustender. Dood en verderf blijven zijn leven overschaduwen, ondanks beloftes aan zichzelf om te stoppen met zijn (geheime) werk als moordenaar. De mensen in zijn directe omgeving worden meer en meer meegesleept in de ellende. Met een prachtige rol voor Henry Winkler (ooit bekend geworden als ‘The Fonz’) als oudere acteercoah.

HBO Max, 8 afleveringen ●●●●●

3 Better Call Saul (seizoen 6, deel 1)

Door de kuierende tred van Better Call Saul, viel pas langzaam op dat deze prequel van Breaking Bad is uitgegroeid tot een op zichzelf staande misdaadklassieker; strakker en verfijnder gecomponeerd dan de moederserie. Naast de sjacherende advocaat Jimmy die geleidelijk in de drugshandel belandt, is zijn schijnbaar keurige vriendin Kim steeds meer de hoofdpersoon geworden. Het zesde seizoen is in tweeën gesplitst: op 12 juli begint de allerlaatste reeks op Netflix. In de eerst helft bereikte de serie nieuwe hoogten. Hoe het Jimmy en de andere Breaking Bad-personages vergaat, weten we al. En hoe de heerlijke schurk Lalo zal eindigen, laat zich raden. Dus wat de serie gaande houdt is de vraag: wat gaat Kim doen?

Netflix, 7 afleveringen

2 Severance

Unieke en hoogst originele serie. Werk en privé is voor de personages in Severance strikt gescheiden. Werknemers van het bedrijf Lumon Industries hebben een chip in hun hoofd. Tijdens kantooruren weten ze niks over gun privéleven, buiten werktijd niks over het werk. Wat dat werk nou precies is, weten we eigenlijk niet. Werknemer Mark krijgt steeds meer het idee dat er niets klopt bij het bedrijf. De serie blink op alle vlakken uit: aankleding, regie, sfeer, muziek, acteerwerk en spanningsopbouw.

Apple TV+, 9 afleveringen ●●●●●

1 Station Eleven

Een prachtige serie over het leven na een de dodelijke pandemie die bijna de volledige wereldbevolking heeft uitgeroeid. Een groep acteurs en muzikanten reist rond door het gebied van de Grote Meren in Amerika om op bewoonde plekken toneelstukken van Shakespeare op te voeren. Station Eleven vertelt een warm en empathisch verhaal over de genezende kracht van kunst, over vreugde vinden in de moeilijkste situaties en over menselijk tekort.

