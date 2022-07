Wie aankomt op de Floriade ziet dat de inhoudelijke kritiek die net na de opening verscheen, niet geheel onterecht was. Maar is de afwezigheid van goed geformuleerde inhoud of indrukwekkende attracties voor het publiek een probleem? Zou je de Floriade niet, zoals andere wereldtentoonstellingen, kunnen zien als afspiegeling van de tijd? En, nog specifieker, als een stand van het land en zijn ideeën over de toekomst?

Stephan Petermann is hoofdredacteur van het architectuurmagazine VOLUME.

Kijk je zo naar de Floriade, dan toont de tentoonstelling van dit jaar in Almere juist onze twijfels over de toekomst en worden onze worstelingen en onze immense uitdagingen zichtbaar. Vooral: hoe duurzaam en verdraagzaam te leven? De Floriade toont hoe moeilijk het is geworden voor multinationals, cultuur en overheid om op een geloofwaardige en boeiende manier te communiceren met de samenleving. Gezien de graagte waarmee de Floriade nu publiekelijk wordt afgeschoten is dat ook wel begrijpelijk.

Historisch gezien informeren wereldtentoonstellingen de samenleving over de toekomst en altijd speelde het consumeren een hoofdrol: het moderne toilet (1851), de mensachtige robot (1939), de moderne keuken (jaren vijftig-zestig) waren alle primeurs van een wereldtentoonstelling.

Deze Floriade komt op een moment dat het beeld van de toekomst radicaal verandert en verder moet veranderen. In plaats van nieuwe spullen, moeten er dingen af; minder hedonisme, minder vrijheid en meer moeite doen. De inzendingen voor de Floriade zijn hier duidelijk bewust van en doen er ook iets mee. Waar op andere plekken in de wereld de tentoonstellingsgronden wegkwijnen, kan deze Floriade, met al haar houten (toegegeven: niet reuze spectaculaire) paviljoens echt duurzaam worden afgebroken en na afloop zal het een geweldige woonwijk worden.

Schadenfreude

Deze Floriade is deel van een pijnlijk maar nuttig leerproces. Organisatoren van wereldtentoonstellingen moeten leren inzien dat de inzet van de 20ste eeuw niet die van de 21ste eeuw is. Daarin moet met name ook het in Frankrijk gevestigde Bureau International des Expositions, de organisatie achter alle wereldtentoonstellingen, zich achter de oren krabben en zijn honderd jaar oude regels fundamenteel heroverwegen.

De Schadenfreude gaat niet aan mij voorbij. Maar haastig afgewerkte paviljoens, slecht aan elkaar geniete stukjes kunstgras en toiletunits die met grote kleurige prints zijn opgeleukt vind je op alle wereldtentoonstellingen. Alle teksten op de Floriade voelen alsof ze door dezelfde schrijvers zijn geschreven, met ‘fun facts’ die zelden fun zijn. ‘Out of the box thinking’-sessies met alle marketingteams tezamen, hebben daar niks aan kunnen verhelpen of misschien het probleem vergroot. Het maakt het contrast tussen de soms klungelige inzendingen van de mens en de schoonheid van de prachtige natuur op het Floriade-terrein alleen maar sterker.

De bezoekers zien er zeer tevreden uit. De senioren, het gros van de bezoekers, genieten van de groene weelde. Je ziet Amerikanen verwonderd ronddwalen op zoek naar hun land, Duitsers die trots zijn op hun grote inzending, groepen uit Zuidoost-Azië die alles wat los en vast zit fotograferen. (Het is trouwens ook heerlijk dat er niet te veel mensen zijn.)

De Verenigde Arabische Emiraten hebben een strak paviljoen met ontzettend vriendelijke gastheren en -vrouwen uit de VAE zelf. Hetzelfde bij Qatar – geweldig om niet alleen óver Qatar te spreken, maar ook mét. M.-museum door Studio Ossidiana is met de tentoonstelling NaturAlly: Wild Futures ook een hoogtepunt. De landen die minder om ontwerp geven zijn inhoudelijke wel de moeite waard: India, Soedan en Suriname vooral, dat een aantal mooie video’s heeft, een bordje met ‘Investeren?’ gevolgd door een e-mailadres – en heerlijke soto-soep.

Niet alleen de Verenigde Staten, maar meer partijen zijn afwezig. Groot-Brittannië? Spanje? Oost-Europa? En vanuit het bedrijfsleven heeft, behalve Albert Heijn, kennelijk geen van de grote ondernemingen zich gemeld. Dat is teleurstellend. De toonaangevende Wageningen Universiteit? Niet aanwezig. Ook uit de culturele hoek is er, op een groep goede Nederlandse architecten na, niemand. Bedrijfsleven, wetenschap en de culturele sector roepen vaak en luid dat er meer inclusie moet komen en dat ze dichter bij de samenleving wil staan. Welnu, hier is een platform. Je kan de schuld leggen bij de Floriade, maar je kan ook naar jezelf kijken.

Visie

Er is nog iets, dat opvalt als je de Floriade serieuzer neemt dan een wel of niet geslaagd dagtripje voor senioren met vrij reizen voor de trein. Deze Floriade is ook een afspiegeling van Nederland. Als de core business van de wereldtentoonstelling bestaat uit het bieden van visie, maar je land wordt geleid door iemand die stelt dat wie visie zoekt naar de oogarts moet, dan biedt de Floriade een glasheldere spiegel. En in die zin levert het wat op. Alleen als Nederland zich blijft vastbijten in het bashen van de Floriade, en niet in herzien of leren ervan, niet. Don’t shoot the messenger.