Denzel Washington: de man die alles kan

Denzel Washington (67) en Sidney Poitier waren al decennia bevriend toen ze in 2002 het podium deelden tijdens een ongewoon Oscargala. Dat was een bijzonder jaar voor zwarte acteurs. Halle Berry won met Monster’s Ball als eerste de Oscar voor beste actrice, Washington met Training Day als tweede na Sidney Poitier de Oscar voor beste acteur. Poitier kreeg die avond een ere-Oscar. „Ik wandel al veertig jaar in zijn schaduw”, grapte Washington. „En dan geven ze Sidney vanavond alweer een Oscar.”

Valse bescheidenheid natuurlijk. Was Poitier Hollywoods eerste zwarte ‘leading man’, Washington „reconfigureerde het concept van klassiek filmsterrendom”, schrijft de zwarte criticus Donald Bogle. Ambitieus was hij al vroeg: veteraan Morgan Freeman herinnert zich de piepjonge Washington die hem als ‘veredeld rekwisiet’ in Shakespeares Coriolanus benaderde om een zwaardgevecht flink op te rekken. Freeman: „Ik zei: jochie, we klikken drie keer met onze zwaarden, dan doorboor ik je en val je dood.”

Na kleiner televisiewerk maakte Denzel Washington vanaf 1982 zes seizoenen lang naam in de tv-serie St. Elsewehere als enige zwarte arts in een wit ziekenhuis – een rol die vergelijkbaar was vele rollen van Poitier. Denzel Washington bleef niet lang ‘token black’ in witte films: in de jaren negentig groeide hij uit tot zwarte actieheld of inspirator: coach, leraar, commandant. Hij speelde tragische zwarte iconen: Malcolm X in Spike Lees epische biopic (1992), anti-apartheidsactivist Steve Biko in Cry Freedom (1987), de ten onrechte voor moord veroordeelde bokskampioen Rubin Carter in The Hurricane (1999), gangster Frank Lucas die in American Gangster (2007) via een eigen heroïne-lijn Harlem op perverse wijze emancipeert van de maffia.

Maar wat Washington uniek maakte was dat hij ook een ‘regular guy’ kon zijn: een gewone kerel die in een crisis boven zichzelf uitgroeit. Sidney Poitiers droom om niet als zwarte man, maar gewoon als man te worden gezien, maakte hij waar. Dat was al zo in Philadelphia (1993), waar Washington als advocaat van de met hiv besmette Tom Hanks namens de kijker zijn homofobe vooroordelen overwint. ‘Kleurenblind casten’ werd na Denzel Washington een serieuze optie.

Washington is veelzijdiger dan Poitier, deels omdat de tijd hem dat gunde. Hij kon matinee-idool zijn, actieheld, inspirator, rebel, feestbeest, monster: in Spike Lees Malcolm X al die dingen in één film. Hij won zijn tweede Oscar als corrupte, doortrapte narcotica-agent Alonzo in Training Day, waarin zijn charisma omslaat in zinderende dreiging.

In 1996 werd Denzel Washington gekozen tot ’s werelds meest sexy man, na Brad Pitt en voor George Clooney. Toch duurde het tot 2012 voor hij een witte tegenspeler kuste. Linkse filmwetenschappers zien daarin graag een residu van Hollywoods ingebakken racisme, maar het lijkt anders te liggen.

Washington liet eerder zelf zo’n interraciale kus meermalen uit scenario’s schrappen. Volgens actrice Julia Roberts vreesde hij bij rechtbankthriller The Pelican Brief (1993) zijn kernpubliek van zwarte vrouwen te bruuskeren – bij een testvoorstelling van The Mighty Quinn (1989) knapten die zo af op een kus met Mimi Rogers dat hij die weg liet knippen. Pas in 2012 durfde hij het in Flight aan met Kelly Lynch. Niemand die het toen nog opviel.

Die behoedzaamheid tekent Washington calculerende, conservatieve karakter. Hij werd in 1954 geboren in Mount Vernon, New York, maar verhuisde al snel naar Harlem, waar zijn moeder een schoonheidssalon had en zijn vader naast banen als ambtenaar en verkoper als dominee bij een Pinkstergemeente predikte. Na hun scheiding op zijn veertiende hing hij rond met verkeerde vrienden. Zijn ouders stuurden hem naar een militaire kostschool in de provincie. Dat ziet hij als zijn redding. Na een bachelor in journalistiek en drama waagde hij zich aan het acteren.

Denzel Washington is een belijdend christen. Hij leest dagelijks de Bijbel en flirt soms met het idee alsnog predikant te worden. Hij huwde in 1983 Pauletta Pearson, die hij trof op de set van tv-film Wilma, voedde vier kinderen met haar op en kwam nooit in opspraak. Inzake politiek of Black Lives Matter houdt hij zich op de vlakte. Hij benadrukt liever zelfdiscipline en zwart vaderschap. Verandering begint in zijn ogen thuis. „Een jongen zonder vader zoekt hem op straat.” Verwacht van Denzel Washington geen revolutie – maar als zwart rolmodel is zijn invloed enorm geweest.

Niet te missen films van Denzel Washington

Malcolm X (1992) Denzel Washingtons gravitas en sprankeling houden deze zwarte stokebrand sympathiek als man die nooit stopt met groeien: van gangster via radicale Black Muslim tot milde spijtoptant. Training Day (2001) Washington op de toppen van zijn kunnen als luidruchtige, vileine narcotica-agent die groentje Ethan Hawke in zijn spinnenweb lokt. Een zeer terechte Oscar.

