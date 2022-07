Deloitte-onderzoek naar mondkapjesdeal Van Lienden niet voor zomer afgerond

Het eerste deelrapport van het Deloitte-onderzoek naar de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden kan niet in het zomerreces naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Dat schrijft minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport, VVD) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Er is volgens het consultancybureau „aanzienlijk” meer tijd nodig voor wederhoor vanwege de omvang van het rapport.

Helder betreurt de latere oplevering en is hierover eind juni met Deloitte in gesprek getreden. Het is de bedoeling dat de consultant nu medio september het rapport zal aanleveren bij de minister. In mei had Helder de Kamer nog toegezegd om het eerste deelrapport, dat gaat over de overeenkomst tussen het ministerie van VWS en de Relief Goods Alliance B.V. van Van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel tijdens het zomerreces toe te sturen.

Het onderzoek naar de inkoop van mondkapjes door de overheid heeft in de periode tussen juni 2021 en mei 2022 ruim 4,7 miljoen euro gekost, meldt Helder. Het gaat om alle kosten die het onderzoeksbureau heeft gemaakt, ook naar andere overeenkomsten dan die met de Relief Goods Alliance. Omdat het onderzoek nog loopt, zal het bedrag naar verwachting nog verder oplopen.