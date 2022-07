De enquêtecommissie zou ook zichzélf wel willen verhoren over de coronacrisis – maar dat kan niet

Het is de zesde parlementaire enquête sinds 2010, de twee ‘mini-enquêtes’ niet meegerekend. Woensdag begint de voorbereidingscommissie van de enquête naar de coronacrisis. Nooit eerder greep de Tweede Kamer in zo’n korte tijd zo vaak naar haar zwaarste onderzoeksmiddel. Alle politieke partijen achten deze enquête noodzakelijk.

Maar in de aanloop naar het onderzoek rijzen veel vragen. De enquête heeft twee doelen: leren van de coronapandemie voor toekomstige gezondheidscrises en bewindslieden, keuzes en ingrijpende maatregelen evalueren. Voordat het parlementaire onderzoek daadwerkelijk aanvangt, gaat nu een voorbereidingscommissie een onderzoeksvoorstel formuleren en bepalen wie er onder ede ondervraagd moeten worden. Negen fracties, van de twintig, doen mee aan dit voortraject, waaronder drie regeringspartijen (VVD, D66 en CDA) en twee ‘coronasceptische’ Kamerleden: Pepijn van Houwelingen (FVD) en Wybren van Haga. Ook enkele (voormalige) zorgwoordvoerders (Nicki Pouw-Verweij van JA21 en oud-CDA’er Pieter Omtzigt) en oud-Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) zitten erin. De laatste zal deze woensdag als voorzitter worden aangewezen. Tot slot neemt PVV’er Vicky Maeijer deel aan de commissie.

Of dit de aangewezen personen zijn, kun je je afvragen, zegt hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring: „Het kan ten koste gaan van de onpartijdigheid als mensen die een rol hebben gespeeld tijdens de crisis in de commissie plaatsnemen.” Arib speelde als Kamervoorzitter een voorname rol door het parlement praktische beperkingen op te leggen die de controle van de regering lastiger maakten. Zeker in het begin was de toegang tot het Kamergebouw beperkt op haar verzoek. Het onderzoek zal ook willen kijken naar de rol die de Tweede Kamer heeft gespeeld in het coronabeleid, maar als lid van de commissie kan Arib niet verhoord worden. Het is gebruikelijk dat de leden van de voorbereidingscommissie ook de verhoren doen.

Het onderzoek zal ook willen kijken naar de rol van de Tweede Kamer zelf

Inhoudelijke onenigheden

Pieter Omtzigt, sinds een jaar zelfstandig Kamerlid, pleitte er vorig najaar voor dat niet de Tweede maar de Eerste Kamer het parlementair corona-onderzoek zou doen. Toch besloot hij zich als ervaren Kamerlid in deze voorbereidende fase aan te sluiten. „Ik wil graag bij de formulering van de vraagstelling betrokken zijn.”

Een voordeel van een breed samengestelde commissie is dat elke corona-mening is vertegenwoordigd, maar dat kan ook tot lastige interne discussies leiden. Oud-FVD’er Wybren van Haga was fel tegenstander van de coronamaatregelen, die „discriminerend” zouden zijn en hij betwistte de sterftecijfers en de effectiviteit van vaccins.

FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen is nog controversiëler. Met regelmaat brengt hij complottheorieën over de coronapandemie de Kamer in en hij vergeleek de coronacrisis met de Tweede Wereldoorlog. In november bedreigde hij D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma met de komst van „tribunalen”. Deze week kwam hij daar nog eens op terug. Hij tweette veel zin te hebben in de enquête, want als er „onthullingen over de grote coronahoax en de misdadigheid van het zogenaamde ‘coronabeleid’ blijven komen zou die commissie zomaar eens t.z.t. een soort ‘tribunaal’ kunnen worden”.

Inhoudelijke onenigheden tussen leden van een voorbereidende commissie zijn niet ongebruikelijk, zegt hoogleraar Bröring. „Het is een instrument van het parlement en je kunt geen partijen uitsluiten.” Maar het is zelden zo dat er onenigheid is over het bestaan van het probleem dat moet worden onderzocht.

Overbelasting

Waar Bröring zich meer zorgen over maakt, is overbelasting van de Kamer. „Er spelen drie enquêtes. Dat is héél veel. De Kamerleden die meewerken aan deze enquêtes hebben minder tijd voor andere werkzaamheden. En de Kamer zal ook iets met het resultaat willen doen. Tegelijkertijd spelen er veel grote problemen.”

Voor sommige fracties is dat reden om niet deel te nemen aan de voorbereidende commissie. SP liet weten niet genoeg capaciteit in de fractie te hebben. Bij GroenLinks en de ChristenUnie speelt hetzelfde. Tweede Kamerlid Mirjam Bikker (ChristenUnie): „Wij leveren onze bijdrage met de enquêtecommissie naar gaswinning in Groningen. Maar we zijn een fractie van vijf. We kunnen niet meer doen.”

