Corona-activist Jan B. opgepakt wegens bedreiging van agenten

Corona-activist Jan B. is maandagavond in zijn woning gearresteerd. De politie bevestigt de aanhouding van een 50-jarige man in verband met bedreiging op sociale media. B. deelde een namenlijst met foto’s van vermeende politieagenten op Twitter en stuurde er een dreigend bericht bij.

Jan B. is een bekende actievoerder tegen coronamaatregelen. Hij werkte als neuroloog in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam en legde zich na zijn ontslag in 2020 volledig toe op zijn strijd tegen het coronabeleid. B.’s kritiek op bijvoorbeeld mondkapjes trok veel aandacht van alternatieve media, vanwege de status die zijn achtergrond als arts met zich meebrengt. Ook werkte hij voor advocatenkantoor Maes Law, om rechtszaken aan te spannen tegen de maatregelen.

Volgens de politie heeft de man onder een pseudoniem op Twitter namen en foto’s van agenten gedeeld. Jan B. claimt dat het namen zijn van zogenaamde Romeo’s: agenten in burger die zich in stilte tussen demonstranten begeven. Aan een van de mensen op de lijst schreef Jan B. dat hij een ‘boksbeugel’ mee moet nemen naar de volgende demonstratie. ‘Misschien krijg je wel een koekje: met wat stikstof. En een scheutje ammoniak in je koffie’, schreef B. onder een pseudoniem op Twitter.

Kwaad daglicht

Romeo’s liggen al tijden onder vuur op sociale media. Deze onherkenbare agenten hebben de taak om bij demonstraties de aanstichters van rellen uit de groep te plukken.

Op sociale media worden zij er echter van beschuldigd zélf rellen te veroorzaken, om de demonstratie in een kwaad daglicht te stellen en hard ingrijpen te rechtvaardigen. Daarom wordt door radicale activisten opgeroepen Romeo’s te ontmaskeren en worden er video’s en namen van hen verspreid – soms gebaseerd op onjuiste informatie. Zo betreft de namenlijst die Jan B. deelde een lijst deelnemers aan een sportwedstrijd uit 2010; het team had zichzelf ‘Romeo’s’ genoemd. Het is niet duidelijk of het allemaal daadwerkelijk agenten betreft.

Jan B. zit nog vast voor verhoor. Zijn Twitteraccount is offline gehaald. De politie laat weten dat het „intimidatie en bedreiging” van haar personeel „hoog opneemt”.