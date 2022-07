Bultrug aangespoeld op Vlieland

Op Vlieland is dinsdagochtend een jonge dode bultrug aangespoeld. Het dier werd gevonden tijdens een militaire oefening op de Vliehors, een zandvlakte en natuurreservaat van 21 vierkante kilometer aan de westkant van het eiland. „Een trieste gebeurtenis”, noemt boswachter Anke Bruin van Staatsbosbeheer het aangespoelde kadaver.

Dat er een bultrug aanspoelt is zeldzaam in Nederland. Bultrug ‘Johannes’, die in 2012 dagen tevergeefs in leven werd gehouden op zandplaat Razende Bol bij Texel, was de laatste.

Op Vlieland spoelde voor het laatst een bultrug aan in 2004, zegt Bruin. „De toenmalige burgemeester van Vlieland heeft het dier destijds aan Ecomare op Texel geschonken. Daar baalden wij als boswachters toen behoorlijk van.” Het dier kon daardoor niet op het eiland tentoongesteld worden.

Achttien meter

De bultrug (Megaptera novaeangliae) behoort tot de baleinwalvissen en kan zo’n achttien meter lang worden. Zo nu en dan wordt er een exemplaar gespot in Nederland. Zo zwom er in mei en begin juni een bultrug voor de Zeeuwse kust. Op 21 en 22 juni werd het dier voor de kust van Noordwijk en van Texel gesignaleerd.

Of dit diezelfde bultrug is, valt moeilijk te zeggen. De komende dagen zal het kadaver verder worden onderzocht door biologen van Naturalis en de Wageningen Universiteit.

Is het erg als een bultrug sterft? Helemaal niet, betoogde Stephan van Duin na bultrug Johannes

Folkert Janssens, die voor zijn werk toeristen rondleidt over de zandvlakte in de Vliehors Expres – een grote gele truck met achtwielaandrijving – heeft het dier dinsdagmiddag van dichtbij gezien. „Kort na de melding reden we er langs met een excursie. Vanwege de militaire oefening mochten de toeristen niet van boord, maar ik heb al mijn kleren uitgetrokken en ben er door het water even naartoe gelopen.”

De huid van de pakweg zes meter lange dode bultrug was al behoorlijk aangevreten, zegt Janssens, die in zijn vrije tijd regelmatig over de Vliehors loopt om gestrande vogels en zoogdieren te tellen. „Ik ben geen expert, maar ik zou inschatten dat het dier al een paar weken dood is.” De biologen zullen de doodsoorzaak nog vaststellen.

In januari 2021 spoelde op de Vliehors een levende potvis aan, vertelt Janssens. Het ging om een jong mannetje van ruim tien meter dat niet meer te redden was en dat nadien is onderzocht door biologen van de Universiteit Utrecht.