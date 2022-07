Brabantse dansleraar aangehouden voor aanranding en seksueel misbruik

Een dansleraar uit Noord-Brabant is maandag aangehouden en verhoord op verdenking van aanranding en seksueel misbruik. Dat laat de politie dinsdagochtend weten na berichtgeving door het Noordhollands Dagblad. Tegen de mannelijke leraar zijn volgens de krant twee aangiftes gedaan. Eén daarvan zou klokkenluider en danseres Kim Koumans zijn, die eerder publiekelijk haar verhaal deed over seksueel misbruik in de danswereld. De politie laat weten dat de verdachte maandag direct na zijn verhoor ook weer is vrijgelaten.

Koumans zou aangifte hebben gedaan van aanranding. De andere aangifte is volgens het Noordhollands Dagblad gedaan door een vrouw die drie jaar seksueel zou zijn misbruikt door de dansleraar, vanaf de jaren negentig. Het slachtoffer was vijftien toen het misbruik begon. Tegen de dansleraar zijn ook twee meldingen van ontucht en aanrandingen gedaan bij de politie, maar zeker één melding zou al verjaard zijn.

De inmiddels 40-jarige Koumans vertelde vorig jaar eerst aan het Noordhollands Dagblad, en later aan NRC, dat ze al vanaf het begin van haar tienerjaren met misbruik in de danswereld te maken had. Zo zou een andere, vrouwelijke dansleraar haar tijdens het omkleden gepenetreerd hebben met haar vingers. Ook later werd ze meermaals misbruikt. „Het ging door tot het einde van mijn carrière.” In 2017 stopte ze met latin dance.

