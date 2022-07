Boeren vernielden Natura2000-gebied in Stroe, Staatsbosbeheer doet aangifte

Een groep boeren heeft maandagavond een beschermd Natura2000-gebied bij de Gelderse plaats Stroe vernield. Dat bevestigt Staatsbosbeheer na berichtgeving van Omroep Gelderland. Het gaat om een stuk kwetsbaar natuurgebied van zo’n 720 vierkante meter, ongeveer een tiende van een voetbalveld. Boeren hebben dat zonder toestemming omgeploegd en bemest. Staatsbosbeheer gaat aangifte doen van vernieling.

Het stuk grond is onderdeel van een groot Natura2000-gebied van 10.000 hectare dat grotendeels uit bos bestaat, zegt de naar eigen zeggen „teleurgestelde” boswachter Laurens Jansen. De grond is volgens hem „niet superkwetsbaar”, waardoor de schade is te overzien. Het gaat Jansen echter om het idee. „We proberen onze natuur juist te beschermen van stikstof en ammoniak. De mest is daar ook weer een onnodige extra lading van.”

Radio Kootwijk

Na de vernielingen zijn de boeren vanuit Stroe naar voormalig zendstation Radio Kootwijk in de Veluwe gereden, meldt Staatsbosbeheer. De natuurbeheerder verleende de boerenstoet — zonder kennis van haar daden — toestemming foto’s te maken bij het monumentale gebouw. Volgens de Barneveldse Krant betrof het een groep van zo’n twintig trekkers, voorgegaan door een melkveehouder uit Stroe.

Volgens verschillende lokale media waren de boeren gemotiveerd door het idee dat Staatsbosbeheer zijn taken niet goed uitvoert. Een veehouder zei tegen de Barneveldse Krant dat boeren „overal de schuld van krijgen”, maar dat stikstof in natuurgebieden vooral van vliegtuigen en auto’s komt. Dat klopt niet: de landbouw is verantwoordelijk voor zo’n 60 procent van de totale uitstoot van stikstof in Nederland, volgens onderzoeksbureau TNO.

Aangifte

Staatsbosbeheer gaat aangifte doen van vernieling. „Deze actie heeft een grens overschreden”, zegt een woordvoerder. „Je kunt niet andermans eigendommen stukmaken.” Het idee dat Staatsbosheer niet goed voor de natuur zorgt, wijst ze resoluut van de hand. „Natuur in de leefomgeving heeft te lijden onder stikstof. Het is al vaak genoeg aangetoond dat de landbouw daar voor een groot deel voor verantwoordelijk is.”

Het is niet voor het eerst dat boeren hun onvrede over de stikstofaanpakken afwentelen op natuur. Vorige week zaagden boze boeren in het Zuid-Hollandse polderdorp Bergambacht ongeveer honderd knotwilgen onder de knot af. Dat overleven ze niet. Eén van de verantwoordelijken zei toen tegen het AD: „Zo kan ik later wel aan mijn jongens vertellen dat ik er alles aan heb gedaan. Het is zonde van de bomen, maar nog veel erger voor alle [boeren]bedrijven.”