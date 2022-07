‘Boeren blokkeren ook dinsdagochtend nog een aantal distributiecentra’

Op verschillende plekken in Nederland blokkeren boeren dinsdagochtend nog altijd distributiecentra van supermarkten. Volgens lokale media zouden boeren in Almere in Flevoland, Gelderse Nijkerk, Raalte, Deventer en Haaksbergen in Overijssel, het Utrechtse Woerden en Nieuwegein nog versperringen opwerpen. De politie wist in geen van deze regio’s of de blokkades inderdaad nog gaande waren en hoeveel boeren zich daar met hun tractoren verzameld hebben.

In het Drentse Beilen kondigden boeren ook aan de nacht voor een distributiecentrum door te brengen, meldt het Dagblad van het Noorden. Ook hier zegt de politie tegen NRC niet te weten of de boeren daar dinsdagochtend nog steeds staan. In Oosterhout is een distributiecentrum een deel van de nacht geblokkeerd. Inmiddels zouden boeren daar zijn vertrokken, maar hoe laat dat was en met hoeveel ze waren, is voor de politie niet duidelijk.

Boeren demonstreerden maandag opnieuw op verschillende plekken in het land, met name door met tractoren snelwegen en distributiecentra te blokkeren. Ze verzetten zich daarmee tegen de stikstofplannen van het kabinet. Hoewel de praktische uitwerking van de reductiedoelen nog niet ingevuld is, is duidelijk dat de veestapel voor 2030 flink moet krimpen om de stikstofuitstoot uit de veehouderij te beperken en omliggende natuur te beschermen.

