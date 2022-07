Aantal boerenblokkades neemt af, noodverordening van kracht in twee gemeenten

Actievoerende boeren blokkeren dinsdag op verschillende plekken in het land distributiecentra en supermarkten uit protest tegen het stikstofbeleid. In de loop van de middag is het aantal protestacties met tractoren afgenomen, maar in Raalte en Nijkerk willen de boeren niet vertrekken. Daarom geldt in die gemeenten een noodverordening.

De burgemeester van de gemeente Raalte heeft vanwege een urenlange blokkade van de Jumbo een noodverordening afgekondigd. Burgemeesters van Raalte, Zwolle en Deventer verzochten de boeren maandag al om hun blokkades op te heffen, maar dat weigerden zij. Daarom heeft de gemeente Raalte nu de noodmaatregel ingesteld vanaf half twee deze middag.

Gelderse Vallei

Ook in de gemeente Nijkerk waren verschillende distributiecentra niet toegankelijk vanwege een tractorblokkade. De burgemeester voerde maandag al een noodverordening in, maar desondanks roept burgemeester Gerard Renkema de boeren een dag later op uit eigen beweging te vertrekken. „We zetten zo veel mogelijk in op de-escalatie en hopen dat de distributiecentra zo snel mogelijk weer open zijn”, aldus Renkema. Nijkerk ligt in de Gelderse Vallei, een gebied waar het kabinet 58 procent stikstofreductie wil bereiken.

In de middaguren is het aantal blokkades bij distributiecentra afgenomen. Volgens de NOS werd er halverwege de middag op tenminste zeven plekken gedemonstreerd. Maandag ging het om ongeveer dubbel zoveel blokkadeacties.

Doordat de vrachtwagens niet kunnen vertrekken uit de distributiecentra, dreigen de schappen in veel supermarkten leeg te blijven. Supermarktkoepel CBL schat de schade na anderhalve dag van blokkades in op tientallen miljoenen euro’s: de producten bederven in de centra en supermarkten lopen omzet mis. CBL onderzoekt mogelijkheden om de schade te verhalen.