Aangehouden Pool Krystian M. gelinkt aan Ridouan Taghi

De 27-jarige Pool Krystian M. die maandag is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries, wordt in een andere zaak gelinkt aan crimineel Ridouan Taghi. Hij duikt op in berichtenverkeer tussen Taghi en zijn neef Youssef.

Die laatste wordt verdacht van betrokkenheid bij de uitbraakpoging van Ridouan Taghi uit de Extra Beveiligde Inrichting (Ebi) in Vught. Dat hebben goed geïnformeerde bronnen bevestigd na berichtgeving van De Telegraaf.

Over die uitbraakpoging communiceerde Ridouan Taghi vanaf medio 2021 met Youssef, die eerder dat jaar is toegevoegd aan het advocatenteam van Taghi. Woensdag staat de derde openbare zitting gepland in de strafzaak tegen Youssef, die vorig jaar oktober is aangehouden toen hij in de Ebi op bezoek was bij Ridouan Taghi.

Volgens de politie is de Pool Krystian M. via tussenpersonen ingeschakeld bij het beslechten van een huiselijk dispuut tussen een familielid van Ridouan Taghi en haar ex-partner. Tegen zijn neef Youssef vertelde Ridouan Taghi in september van 2021 dat die ex-partner te „ver is gegaan”, vermoedelijk omdat hij de voordeur van zijn ex vrouw heeft ingetrapt.

Daarom gaf Taghi vanuit de Ebi via zijn neef Youssef een boodschap door om de ex-partner tot de orde te roepen. Uit berichtenverkeer blijkt volgens de politie dat die boodschap terecht is gekomen bij een man die Jim wordt genoemd, volgens de politie de bijnaam van weer een andere neef: Jaouad F., de zoon van een oudere zus van Ridouan Taghi. Die Jaouad stuurt volgens de politie op zijn beurt weer berichten aan de Pool Krystian M.

‘Kleuters’

Uit berichten die in het onderzoek naar de bevrijding van Taghi zijn gevonden, blijkt dat Ridouan Taghi niet tevreden was over de gang van zaken. Taghi zou volgens bronnen hebben geschreven dat zijn neef Jaouad „kleuters heeft gestuurd om mannenwerk te doen. Jaouad voert om die reden weer de druk op bij de Pool Krystian M. met een bericht dat er volgens de politie op wijst dat Ridouan Taghi boos is. „Ja, bro is laaiend, ook op mij.”

In het onderzoek naar de mishandeling van de ex-zwager van Taghi, codenaam: 26lechlade, zijn in oktober van vorig jaar invallen gedaan in Den Haag, waarbij onder andere twee google Pixel telefoons zijn gevonden. Daarin is berichtenverkeer gevonden dat de politie toeschrijft aan de Pool Krystian M. en Taghi’s neef Jaouad F.

Saillant detail is dat in de in de vluchtauto van de twee mannen die worden verdacht van de moord op Peter R. de Vries, ook zo’n Google Pixel telefoon is gevonden. De inhoud van die telefoon is volgens justitie belastend voor de twee verdachten en een man die schuilgaat achter de codenaam NN4229. Volgens de politie gaat de 27-jarige Pool Krystian M. achter die code schuil.

Tijdens de rechtszaak tegen de verdachte schutter en zijn Poolse handlanger, waarin volgende week uitspraak wordt gedaan, is NN4229 gepresenteerd als de tussenpersoon of ‘aanstuurder’. In het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries zijn maandag nog twee verdachten aangehouden. Het gaat om twee mannen die worden verdacht van het filmen van de moordaanslag in de Amsterdamse Lange Leidsedwarsstraat.

De advocaat van Ridouan Taghi, Inez Weski, was niet bereikbaar voor commentaar. De advocaten van Youssef willen geen commentaar geven.