Zeker zes doden bij schietpartij Chicago tijdens parade 4 juli-viering

Bij een schietpartij in een voorstad van het Amerikaanse Chicago zijn zeker zes doden te betreuren. Ook zijn 24 slachtoffers gewond geraakt en naar het ziekenhuis vervoerd, zo melden Amerikaanse media maandagavond. Volgens de politie opende de nog voortvluchtige schutter het vuur op de parade, die in het teken stond van Onafhankelijkheidsdag.

De dader zou hebben geschoten vanaf een dak. Agenten hebben inmiddels een vuurwapen gevonden, maar zijn nog op zoek naar de schutter. Het zou gaan om een witte man van tussen de achttien en twintig jaar, die mogelijk nog bewapend is. De politie heeft omwonenden opgeroepen zo snel mogelijk te schuilen op een veilige plek en daar voorlopig te blijven.

De schietpartij vond plaats in Highland Park, een voorstad op 40 kilometer ten noorden van Chicago die 30.000 inwoners telt. Amerikaanse media beschrijven de plaats van het incident als een „welvarende, grotendeels witte” buitenwijk.

Op 4 juli staan de Amerikanen stil bij de onafhankelijkheidsverklaring, die het Congres op die datum tekende in 1776. Het is een nationale feestdag, waarbij op veel plekken parades, vuurwerkshows en andere evenementen worden georganiseerd. Alle festiviteiten in Highland Park zijn maandag gestaakt.

„Op een dag dat we samenkomen om de vrijheid te vieren, rouwen we in plaats daarvan om het verlies van het leven en worstelen we met de terreur die ons is aangedaan”, reageerde burgemeester Nancy Rotering op het schietincident.