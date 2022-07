Vijf tips uit het oeuvre van Remco Campert

Het oeuvre van Remco Campert (1929 - 2022) is omvangrijk. De in Den Haag geboren en in woonplaats Amsterdam overleden Campert schreef naast poëzie en romans, ook scenario’s en columns. NRC zet vijf leestips op een rij.

Gedicht: ‘Lamento’

Het canoniek gedicht ‘Lamento’, dat even weemoedig als jazzy is – zeker wanneer Campert het voorleest, zoals tijdens een zeer memorabel optreden op de Nacht van de Poëzie in 2014 mag niet ontbreken in deze leestips. „Hier nu langs het lange diepe water/ Dat ik dacht dat ik dacht dat je altijd maar/ Dat je altijd maar”. Het gedicht is een weeklacht over een geluksmoment dat tegelijk vluchtig en eeuwigdurend is, over de vergeefse illusie „dat ik altijd zou leven in levende stilte”. De verzen stamelen en stokken én herhalen zich dan weer – zoals het riet heen en weer wuift en het water blijft rimpelen, zoals een moment dat vervliegt en in herinnering toch voortduurt.

Roman: Het leven is vurrukkulluk

Het was in 1961 „een van de eerste Nederlandse romans met een moderne seksuele toon, al was die behoorlijk zachtmoedig”, schreef biograaf Mirjam van Hengel over Het leven is vurrukkulluk, Camperts eerste roman. Campert versterkte er meteen zijn reputatie mee als schrijver van de liefde en het leven, die lezers al kenden uit zijn tintelende prozadebuut, de feestelijke verhalenbundel Alle dagen feest (1955). De roman ving de vrijheid van de jaren zestig, die helemaal Camperts tijd was: het ging over jong zijn en wat willen, over verlangens en ledigheid. De betekenis zat ‘m niet per se in het verhaal, van Panda en Mees en Boelie en alle anderen, maar in de zinderende sfeer van „ongedurigheid uit zelfbescherming”, en de experimenteel vrije zinnen die het gevoel evengoed overbrachten als wáren. „Haar benen om mijn benen, een hooiberg van huid. Die twee kleine, vochtige, gevoelige plekken, samen één hooibroeiplaats.” Een halve eeuw na publicatie werd het boek nog verfilmd door Frans Weisz.

Gedicht: ‘Iemand stelt de vraag’

Het tweede deel van dit driedelige, enigszins bijtende gedicht heeft zijn herkomst ontstegen: op het pand van Camperts uitgever De Bezige Bij prijkt metershoog het gedicht dat begint met de gecanoniseerde regels: „Verzet begint niet met grote woorden/ maar met kleine daden”. Waarna het een opsomming geeft van kleine daden en hun grote gevolgen, die zowel heerlijk kunnen zijn („zoals liefde [begint] met een blik”) als onheilspellend („zoals een vuurzee/ met dezelfde lucifer/ die de sigaret aansteekt”). Het is eerder rechttoe-rechtaan dan raadselachtig, maar in zijn kernachtigheid enorm raak. Met name de conclusie, die Camperts engagement toonde: „jezelf een vraag stellen/ daarmee begint verzet// en dan die vraag aan een ander stellen”.

Gedicht: ‘Poëzie is een daad…’

Gerrit Komrij noemde het „misschien wel het meest gebloemleesde gedicht uit de moderne Nederlandse poëzie” – en misschien niet onterecht, want het gedicht waarmee de dan 26-jarige Campert zich afzette tegen de voorgaande dichtersgeneraties bevat veel van waar hij als dichter voor stond – én wat typerend is gebleken voor de moderne poëzie. Het mocht geen braaf maakwerk zijn, maar poëzie die de levensadem van de dichter vangt, die wil communiceren (‘Poëzie is een daad/ van bevestiging. Ik bevestig/ dat ik leef, dat ik niet alleen leef’), en die gek en vrij is (‘Voltaire had pokken, maar/ genas zichzelf door o.a. te drinken/ 120 liter limonade: dat is poëzie.’) Inmiddels leeft de titel voort als Instagram-account dat dagelijks een gedicht (van allerhande dichters) onder duizenden volgers verspreidt.

Roman: Een liefde in Parijs

Over de ontknoping waren de recensenten niet te spreken, maar de weg daarnaartoe was interessant genoeg om Een liefde in Parijs toch te noemen als een van de boeken die Camperts oeuvre karakteriseren. Waar in zijn vroege proza wulpse vrijheid en nostalgie samensmolten in werken van opwinding, was de late Campert somberder. (Zie ook het nihilistische Somberman’s actie, het Boekenweekgeschenk van 1985.) De oude Campert was een schrijver die het verleden idealiseerde, de personages in Een liefde in Parijs voelen spijt, ‘als een steekvlam’, over wat het leven naliet te zijn en worden.