Hoelang heeft een volk nodig om de herinnering aan een wreed en kleptocratisch bewind af te schudden? Zesendertig jaar, in het geval van de Filippijnen. Daar werd donderdag Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos beëdigd tot president, na in mei de verkiezingen met grote meerderheid te hebben gewonnen.

Dat zijn vader, Ferdinand Marcos sr., in 1986 moest vluchten voor een volksopstand, na jaren van autocratie waarin duizenden burgers werden gemarteld en gedood, was voor de kiezers geen bezwaar. Evenmin als de 10 miljard dollar die de vroegere president en zijn vrouw Imelda uit de staatskas hadden geroofd.

De herinnering aan die tijd is vervaagd, of beter gezegd: actief gewist en vervangen door een vals beeld. Via Facebook, YouTube en andere sociale media heeft de familie, nu geleid door Imelda (92), jarenlang gebouwd aan het verhaal dat de Marcos-jaren een ‘gouden tijdperk’ waren, waarin de welvaart steeg en het land moderniseerde.

Die campagne van desinformatie heeft alleen kunnen slagen doordat de Filippijnen (110 miljoen inwoners) nauwelijks nog vrije pers kennen. Het land staat op plaats zeven in de wereldwijde ‘straffeloosheidsindex’, waarin de Committee to Protect Journalists het aantal onopgeloste moorden op journalisten bijhoudt.

Het belangrijkste kritische medium in de Filippijnen, nieuwssite Rappler, is onder Marcos’ voorganger Rodrigo Duterte voortdurend bedreigd en vecht momenteel tegen gedwongen sluiting. Dat medeoprichter Maria Ressa vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede kreeg voor haar strijd tegen nepnieuws en desinformatie, heeft Rappler geen bescherming geboden.

De situatie in de Filippijnen laat zien hoe nepnieuws en desinformatie de overhand kunnen krijgen als ze niet steeds opnieuw weerlegd en gecorrigeerd worden. Zo ook in het Rusland van mede-Nobelprijswinnaar Dimitri Moeratov, waar veel burgers ervan overtuigd zijn dat Oekraïne bevrijd moet worden van nazi’s. En ook Europa is niet immuun voor halve waarheden en hele onwaarheden, bleek tijdens de pandemie.

Natuurlijk, een zoon kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de misdaden van zijn ouders, en iedere democratisch gekozen leider verdient een kans. Maar het geeft te denken dat Marcos jr. geen afstand heeft genomen van het verleden. Integendeel, hij haalt het juist aan.

„Mijn vader legde meer wegen aan en produceerde meer rijst dan alle eerdere regeringen”, zei de nieuwe president bij zijn aantreden. „Hij kreeg dingen voor elkaar. [..] Zo zal het ook gaan met zijn zoon.” In werkelijkheid steeg de armoede tijdens vaders heerschappij.

Over de zwarte bladzijden van destijds zwijgt de president, en ook over de mensenrechten in het heden heeft hij nog weinig geruststellends gezegd. Op de vraag of hij de onder Duterte opgelegde sluiting van Rappler zal terugdraaien, geeft hij geen commentaar. Het was dan ook deze site die in 2015 onthulde dat Marcos jr. met een opgepoetst cv door het leven ging.

Verder ligt medewerking aan het onderzoek van het Internationaal Strafhof naar Dutertes drugsoorlog niet in de verwachting, alleen al omdat Dutertes dochter nu vicepresident is.

De familie Marcos is erin geslaagd een sfeer van nostalgie te scheppen naar een tijd die nooit heeft bestaan en zo de loop van de geschiedenis te bepalen. Het is te hopen dat kritische stemmen als Rappler ook de komende jaren manieren blijven vinden om tegenwicht te bieden.

