Na twee jaar uitstel gaan mijn man en ik eindelijk weer eens naar een concert. Een paar dagen van tevoren worden onze kaartjes gecanceld. We balen maar ik voel me ook schuldig tegenover onze 17-jarige oppas. Wie weet wat voor vets ze heeft laten schieten voor deze oppas-gig. Ik stuur haar een afzegging met uitgebreide verontschuldigingen. Uit haar reactie blijkt dat ze gelukkig niet al te teleurgesteld is: „Maakt niet uit, ik was het toch vergeten.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl