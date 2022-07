T-Mobile gaat voor 5G niet meer met Huawei in zee

T-Mobile, de grootste mobiele provider van Nederland, stopt met de aanleg van netwerken met Chinese apparatuur. Het telecombedrijf, dat eerder dit jaar werd verkocht door Deutsche Telekom, maakte maandag bekend dat het Zweedse bedrijf Ericsson het nieuwe 5G-radionetwerk gaat leveren. Het contract met de huidige leverancier Huawei stamt uit 2017 en wordt niet verlengd.

Het gebruik van Chinese apparatuur in mobiele netwerken ligt politiek erg gevoelig. In de Europese Unie zijn de regels aangescherpt voor het gebruik van Huawei-technologie. Al is het Chinese bedrijf nog nooit betrapt op het doorspelen van informatie naar de Chinese overheid, de angst bestaat dat Beijing via Huawei toch invloed kan uitoefenen op vitale Europese infrastructuur.

Chinese apparatuur

Ook in Nederland moeten telecomproviders strenge maatregelen nemen om de kans op (Chinese) spionage of sabotage te verkleinen. Providers zouden wel vergoed worden als ze hun netwerken ontdoen van „onbetrouwbare leveranciers” (lees: Chinese apparatuur) op cruciale plekken. Dat geldt met name voor het kernnetwerk, de servers die de basis vormen van de mobiele infrastructuur en de meest gevoelige data verwerken. T-Mobile, tot begin dit jaar eigendom van Deutsche Telekom, leunde tot enkele jaren terug bijna volledig op Chinese netwerktechnologie. Het beheer en onderhoud was ook uitbesteed aan Huawei. Dat is inmiddels teruggedraaid.

In het kernnetwerk is T-Mobile niet langer afhankelijk van één leverancier. De aanpassingen in dit netwerk die de provider deed om aan de nieuwe veiligheidseisen te voldoen, zouden worden vergoed door het ministerie van Economische Zaken. T-Mobile bleek achteraf echter niet aan de normen voor een vergoeding te voldoen, tot ergernis van de provider.

Honderden miljoenen

Hoeveel geld met het nieuwe Ericsson-contract gemoeid is, wil T-Mobile niet bekendmaken. Doorgaans lopen zulke investeringen in Nederland al snel in de honderden miljoenen euro’s: het radionetwerk (antennes en de bijbehorende apparatuur) is het duurste deel van het mobiele netwerk en T-Mobile telt zo’n vijfduizend opstelpunten. De aanleg van nieuwe radioantennes, die behalve voor 5G ook voor 4G en 3G gebruikt worden, begint waarschijnlijk na de veiling van de 3,5 GHz-frequenties in Nederland, begin 2023. Dat radiospectrum levert een veel snellere variant van mobiel internet.

KPN is de enige Nederlandse provider die een 5G-radionetwerk van Huawei heeft aangelegd. KPN heeft Huawei wel verwijderd uit zijn kernnetwerk en werkt daar met Ericsson-apparatuur.