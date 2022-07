Supermarktkoepel CBL vreest miljoenenverlies bij aanhoudende boerenprotesten

Als de boerenprotesten bij distributiecentra van supermarkten nog meerdere dagen duren, kan dat miljoenen euro’s aan verlies veroorzaken. Dat zegt een woordvoerder van supermarktkoepel CBL tegen NRC. In sommige supermarkten liggen deze maandag al minder verse producten in de schappen, met name vlees, groente en fruit.

Boeren blokkeren momenteel nog een stuk of twintig distributiecentra verspreid over het land, onder meer van de Jumbo, Albert Heijn, Lidl, Coop, Vomar en Plus. Hoewel de politie een eerdere blokkade in het Brabantse Veghel heeft opgeheven, zijn er volgens de CBL-woordvoerder ook nieuwe blokkades bijgekomen.

