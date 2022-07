Bij boeren en boerenvertegenwoordigers in de provinciale staten is in het stikstofdossier mogelijk sprake van belangenverstrengeling, schreef NRC (1/7). Betrokkenen zouden niet mogen meedoen aan beraadslagingen en stemmingen omdat het thema hun persoonlijke belangen raakt. Gedragscodes moeten echter niet worden verward met de juridisch relevante normen.

Geerten Boogaard is hoogleraar decentrale overheden (Leiden) Douwe Jan Elzinga is emeritus hoogleraar staatsrecht (Groningen).

Jarenlang zijn er problemen geweest rond het vraagstuk van de stemonthouding in gemeenteraden en provinciale staten. Omdat de Algemene wet bestuursrecht vormen van vooringenomenheid verbiedt en bestuursorganen is opgedragen hiervoor te waken, bestond flinke kramp in volksvertegenwoordigingen; menig burgemeester of commissaris van de koning maande volksvertegenwoordigers om zich van stemming te onthouden. Omdat ook de Raad van State streng normeerde, kwam het voor dat landbouwers in plattelandsgemeenten niet mochten meestemmen over bestemmingsplannen in het buitengebied. Meerderheden konden zo zomaar in minderheden veranderen. Er is veel en intensief geklaagd over de gevolgen van deze normen.

De wetgever heeft hier eindelijk consequenties uit getrokken. In nieuwe integriteitswetgeving is de gelding van het criterium vooringenomenheid niet meer van toepassing op leden van gemeenteraden en provinciale staten. Voor hen keren de duidelijker normen uit de Gemeentewet weer terug. Onthouding gaat nu weliswaar ook gelden voor de beraadslaging in provinciale staten en gemeenteraden, maar bij onthouding van deelname aan stemming en beraadslaging moet sprake zijn van een uitdrukkelijk en direct persoonlijk belang. Die norm moet restrictief worden geïnterpreteerd; zou hier een ruim criterium gelden, dan leidt dat tot een baaierd aan problemen.

Wettelijke noodzaak

Immers, decentrale volksvertegenwoordigers behandelen tal van dossiers die in brede zin ook hen persoonlijk raken. Dat geldt bijvoorbeeld bij de vaststelling van aard en hoogte van decentrale belastingen, bij onderwijsbeleid, besluitvorming over subsidies aan organisaties waarvan volksvertegenwoordigers of hun verwanten lid zijn etc. Als al deze belangen binnen de sfeer van het persoonlijk belang worden gebracht, dan zullen er vele stemonthoudingen moeten zijn en is de kans groot dat door dit afhaken niet alleen de werking van het meerderheidsbeginsel opnieuw in het gedrang komt, maar dat ook in algemene zin de beraadslaging en besluitvorming in aanzienlijke mate bemoeilijkt wordt.

Wettelijke regels zouden moeten domineren boven de vaak vage normen uit de gedragscodes. Gedragscodes zijn sociaal-politieke afspraken die niet een dwingende juridische status hebben, maar bedoeld zijn als aanvulling en uitwerking van de wettelijke normen. Is de toepassing van een gedragscode in strijd met wettelijke normen die hier gelden en met de interpretatie van die normen, dan moet onder alle omstandigheden de norm van de gedragscode wijken voor het wettelijke recht.

Waar het nu gaat om de rol van boeren en boerenvertegenwoordigers in de provinciale staten, dient vanuit dit komende wettelijke recht te worden gehandeld. En dat betekent dat alleen bij uitdrukkelijke en directe persoonlijke belangen, zoals bijvoorbeeld die van sanering en uitkoop, betrokkenen niet mee mogen doen aan beraadslaging en besluitvorming. Er is verder geen enkele dwingende wettelijke noodzaak hen weg te houden van beraadslaging en stemming over het meer algemene stikstofbeleid in de provincies.