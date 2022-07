Corona verkeert momenteel in een vreemd soort tussentijd; grotendeels voorbij, wachtend op de zoveelste golf? Niemand die het zeker weet, en bij de apotheek merk je dat het beste. Op de hoogtepunten van de besmettingen mochten daar niet meer dan drie mensen naar binnen. Ik weet eigenlijk niet of dat nog steeds geldt. Maar de automaat waar je een nummertje moet trekken staat nog steeds buiten. Twee wachtenden voor mij op de stoep, een vrouw heeft een stevige mondkap omgebonden, gasmasker waardig.

Ik vraag of zij al een nummer hebben getrokken. Een man zegt ja. We raken in gesprek. „Geduld is een schone zaak”, hij wijst me op het enorme boeddhabeeld dat staat opgesteld in het huis aan de overkant. En dan zegt hij: „Bekende stem.” Hij graaft zijn geheugen af, en diept het radioprogramma op dat ik ooit presenteerde. Waarom is dat weg? Ineens weet hij nog meer: dat ik columns schrijf. Dat ik katholiek ben, of weer ben geworden.

Dit gesprek wordt niet op hoge toon gevoerd, het is vriendelijk en tijd dodend. De man briest dus niet als hij opmerkt: „Ja, de Rooms-Katholieke Kerk: dat is in mijn ogen toch wel de grootste criminele organisatie die nu al meer dan 2.000 jaar bestaat. Wil ik niets van weten.”

De hoogste tijd om te kijken hoe ver we zijn met die nummertjes. Later denk ik: zijn er mensen die nog steeds zo over Duitsland denken? Omrijden om maar niet die vervloekte landsgrenzen te passeren? Kan je zo over Europa spreken, met zijn slavernij, sociale misstanden, twee Wereldoorlogen en een ‘lokale’ oorlog die voortduurt? Weg ermee, geen handen aan vuil maken?

Nog weer later schoot me te binnen dat ook de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof van anderhalve week geleden, waarbij het federale recht op abortus werd teruggedraaid, kan dienen als een stok. Ga maar na: vijf van de negen rechters zijn katholiek en uiterst conservatief. Eerlijk gezegd, Roe vs Wade was nooit uitmuntende wetgeving. Maar toch, president Joe Biden is ook katholiek, evenals Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, en die zijn juist vóór dat federale recht op abortus.

Het katholicisme met haar vele kamers, waar zich bevrijdingstheologen ophouden, maar ook de zogeheten integralisten. Die laatsten willen, las ik zaterdag in deze krant, de Amerikaanse politiek ondergeschikt maken aan religie: een theocratie, zoals die bij ons alleen door de SGP wordt voorgestaan.

Nu is de abortuswetgeving weer in handen van de staten. Omineus.

Ooit was er een burgeroorlog voor nodig om ‘dat ding’ van de slavernij niet langer per staat onderling te mogen bedisselen. Soms hoort een recht in de grondwet thuis.

Stephan Sanders schrijft elke maandag op deze plek een column.