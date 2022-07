Remco Campert: meester van lichtvoetige waarneming

‘„Het leven is vurrukkulluk”, zei Panda.

„Jaah”, beademde Mees met een zucht.’

Dit zijn de onvergetelijke openingszinnen uit Het leven is vurrukkulluk van de dichter, schrijver en columnist Remco Campert. Hij overleed maandagnacht in zijn woonplaats Amsterdam. De ‘hele’ Campert zit in deze verrassend lichte en tegelijk melancholieke, luttele woorden uit deze roman, verschenen in 1961. Vanaf zijn debuut Vogels vliegen toch uit 1951 tot aan zijn latere romans Het satijnen hart (2006) en Hôtel du Nord (2013) is Remco Campert een meester geweest van de lichtvoetige waarneming die altijd door een besef van somberte en vergankelijkheid wordt omfloerst. Ook is hij een subtiel speler met taal. Viel destijds de spelling van ‘vurrukkulluk’ al op, ook de tweede zin is bijzonder. Mees ‘beaamt’ dit heerlijke leven met een ‘zucht’.

Weemoed en vernuftige literaire speelsheid, dat is Campert. Enkele van zijn dichtregels hebben zich een vaste plek verworven in de literatuurgeschiedenis, zoals ‘Poëzie is een daad van bevestiging’ en ‘De dood is een ontroering’. Op 6 maart 2018 gaf de toen 88-jarige Campert te kennen dat hij had besloten op te houden met schrijven. Hiermee komt een einde aan een grote literaire en gelauwerde carrière.

Hij verzorgde tot die tijd bijdragen aan het weekblad Elsevier en had twee columns in de Volkskrant. „Hij is moe en oud en heeft genoeg geschreven”, liet zijn familie aan uitgeverij De Bezige Bij weten.

In 2018 verscheen van de hand van Mirjam van Hengel Een knipperend ogenblik. Portret van Remco Campert. Aan de hand van wekelijkse gesprekken met Campert, telkens op vrijdagmiddag, geeft ze een levendig beeld van deze, zoals ze noemt, „virtuoos terloopse dichter die altijd zijn vinger aan de pols van de tijd heeft gehouden”.

Lees ook een interview over het biografische portret: ‘Hij schaamt zich voor de onverantwoordelijke vader die hij was’

Zondagskind

Remco Campert is weleens het ‘zondagskind’ van de Nederlandse letteren genoemd. Op een wonderlijke wijze is hijzelf trouw gebleven aan deze betiteling, niet in de laatste plaats doordat hij zich telkens wist te vernieuwen, en bij hem betekent dat: zich verjongen.

Als enig kind van dichter Jan Campert en actrice Joeki Broedelet werd Remco Wouter Campert geboren op 28 juli 1929 in Amsterdam. Zijn ouders scheidden toen hij drie jaar was. Tot zijn twaalfde woonde hij afwisselend bij zijn moeder, vader en grootouders. De dichter Jan Campert overleed in 1943 in het concentratiekamp Neuengamme. Echo’s van dit tragische verlies van een vader keren terug in het hele oeuvre van Campert.

De jaren veertig en vijftig waren voor Campert beslissend. Hij bezocht het Amsterdams Lyceum. Zijn grootste passies in die tijd waren film en vooral jazz. In 1950 richtte hij met Rudy Kousbroek (1929-2010) het gestencilde tijdschrift Braak op. Naderhand werkten ook Lucebert en Bert Schierbeek hieraan mee. Het begin van zijn literaire carrière was gelegd.

Zwervend bestaan

Foto David van Dam

Hij leidde sinds 1950 een zwervend leven en woonde afwisselend in Parijs, Blaricum, Amsterdam en Antwerpen. In 1966 vestigde hij zich voorgoed in Amsterdam. Hij was oprichter en enig redacteur van het tijdschrift Gedicht dat van 1974 tot 1977 verscheen. Hij werd bekroond met onder meer de Reina Prinsen Geerligsprijs voor de bundel Berchtesgaden uit 1953. De naar zijn vader vernoemde Jan Campertprijs ontving hij in 1956 voor Met man en muis en Het huis waarin ik woonde. Zijn bundel Vogels vliegen toch verwierf de Anne Frankprijs 1958. In 1976 werd hij onderscheiden met de P.C. Hooftprijs voor zijn dichtwerk. In 2011 werd aan Campert de Gouden Ganzenveer uitgereikt en in 2015 volgde de prestigieuze bekroning met de Prijs der Nederlandse Letteren.

Behalve poëzie, romans, scenario's schreef Campert columns voor de Haagse Post. In 1984 begon hij een column in de Volkskrant die hij vanaf 1996 tot 2006 in afwisseling met Jan Mulder schreef, onder de titel CaMu.

Ondanks het vermeende ‘zondagskindachtige’ is Campert een dichter die diep nadenkt over wat poëzie is, wat de functie van een gedicht is in een wereld die, zoals hij die leerde kennen, geteisterd werd door de oorlog. Zijn eerste bundel Vogels vliegen toch opent met het gedicht ‘Credo’, waarin idealisme in strijd is met de harde werkelijkheid. Campert schrijft: ‘ik geloof in een rivier/ die stroomt van zee naar de bergen/ ik vraag van poëzie niet meer/ dan die rivier in kaart brengen’. Dat is een mooi verwoorde dichterswens. Maar dan, in de derde strofe, komt de omkering: ‘maar de kranten willen het anders/ willen droog en zwart van koppen staan/ werpen dammen op/ en dwingen rechtsomkeert’.

Vooral het woord ‘rechtsomkeert’ is in dit opzicht illustratief en schitterend gevonden. De dichter moet weer weg uit het lieflijke landschap van rivieren en bergen en keihard terug naar de echte wereld. Opmerkelijk is dat ruim een halve eeuw later, in 2006, in de roman Het satijnen hart een referentie aan deze poëtica staat. Campert laat zijn hoofdpersoon, de kunstschilder Van Otterlo, zeggen: „De wereld van een kunstenaar is een binnenwereld, gevoed door de buitenwereld.”

Lees ook een interview met Campert uit 2006: ‘Zo erg is het leven niet’

De Vijftigers

Campert verwierf vermaardheid als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de stroming de Vijftigers, waartoe ook Lucebert, Gerrit Kouwenaar, Bert Schierbeek, Jan G. Elburg en de Vlaming Hugo Claus behoorden. Zij sloten in literair opzicht aan bij de beeldende kunst, zoals beoefend door schilders van de Cobra-beweging, onder wie Karel Appel en Constant.

De Vijftigers veroverden met hun stormachtige poëzie de literaire wereld. Hun beroemdste strijdkreet: ‘Er is een lyriek die wij afschaffen’. Zij schudden hiermee het gehele literaire landschap in een keer op. Letterkundigen als Bertus Aafjes en een romancier als Van Schendel, zelfs de Forum-generatie met Ter Braak en Du Perron kwamen, tijdelijk weliswaar, op de achtergrond te staan.

Een hoogtepunt van ironische taalvirtuositeit is Tjeempie! of Liesje in Luiletterland (1968) dat Campert schreef in ‘eigen nieuwe spelling’. De lieftallige Tjeempie gaat bij tal van literatoren langs in wie met gemak Gerard Reve, Harry Mulisch en Simon Vinkenoog te herkennen zijn. Zij maakt van haar literaire onderzoek een zoektocht naar erotisch geluk, die haar door de uiteenlopende auteurs met groot genoegen wordt geschonken.

Lees ook een bespreking van Camperts werk door Ellen Deckwitz: De chroniqueur, de poëzieliefhebber, de memoirschrijver

Campert heeft zichzelf altijd beschouwd als een dichter, daarna pas als romancier. De columnist in hem had een scherp oog voor de dagelijkse gebeurtenissen, vooral voor de politieke misstanden en ondoorgrondelijke raadsels in dit land. Ook wist hij als geen ander met, voor zijn doen, bijtende satire de taalverwaarlozing en vervuiling aan de kaak te stellen.

In een interview met NRC zei hij bij het verschijnen van Het satijnen hart: „Ik ga bij het schrijven vrij direct uit van mijn eigen ervaringen; de denkwereld van een twintigjarige zou ik niet meer kunnen weergeven, de man van een jaar of vijftig die ik voor mijn volgende boek in gedachten heb, kan ik net behappen.” Deze houding typeert Campert: hij is geen bouwer van ingewikkelde filosofieën maar een schrijver voor wie het nabije, de onmiddellijke wereld, van groot belang is.

Superieure melancholie

Een hoogtepunt van zijn poëzie is de prachtige bundel Nieuwe herinneringen uit 2007. Het eerste gedicht ‘Op de Overtoom’ noemde criticus Kees Fens van een „superieure melancholie”. In de literaire kritiek is de titel van de bundel eigenlijk niet ter sprake gekomen, en dat is vreemd. Het is een titel zoals alleen Campert die kan bedenken: bij herinneringen gaan gedachten uit naar vroeger, naar het verleden, maar elke dag brengt nieuwe herinneringen aan. Dus Camperts herinneringen zijn van nu, van dit moment.

Deze paradoxale houding geeft ons een nieuwe blik op onze omgeving: kijken we er met Camperts ogen naar, en daartoe nodigt deze schitterende dichter ons uit, dan zien we een lichtvoetig spel van weemoed overal waar we kijken: ‘Het dooit op de Overtoom/ maar het vriest ook alweer op/ melden mijn voeten/ ik blijf dicht bij huis/ steeds dichter/ wolken worden zwaarder van onkleur/ de geur van gisteren hangt aan me.’

Deze regels maken opnieuw duidelijk dat Campert een dichter is die verdwaald lijkt tussen heden en verleden, tussen toekomst en gisteren. Verdwaald is misschien niet het goede woord; daar op die plek hoort hij thuis, nieuwe herinneringen verzamelend, al heeft hij een oude jas aan.

De Amsterdamse Overtoom als locatie voor dit gedicht is treffend gekozen: ooit was de Overtoom water, nu is die van steen en asfalt. De dichter voelt zich er thuis, hier is hij ‘steeds dichter bij huis’. Fascinerend hoe een schrijver een prachtig, constant oeuvre heeft weten te bouwen in een levenslange aandacht voor de binnen- en buitenwereld, voor harde werkelijkheid en het verschiet van rivieren, landschappen, berkenbomen.

Lees ook: In tijden van nood grijpen we naar gedichten – waarom eigenlijk?

Naast zijn wekelijkse columns over Somberman en over poëzie in de Volkskrant bleef Campert zelf actief als dichter. Sinds Nieuwe herinneringen publiceerde hij de bundels Licht van mijn leven (2014), Langs de Kaai (2016) en Open ogen (2018). In deze laatste bundel toont Campert zich een geëngageerd dichter die zijn blik richt op de nieuwstaferelen die hij dagelijks via krant en televisie aanziet: de oorlog in Syrië, de hartverscheurende taferelen met vluchtelingen op de Middellandse Zee. Campert dichtte: „Ik zag een jongetje zitten / verwezen op een stoeltje / bedekt met bloed / en asgrauw puinstof”. Tot slot noteert hij berustend: „Dit gedicht helpt hem niet / maar het is genoteerd.”

Voor Campert was schrijven van poëzie en zijn columns een levensnoodzaak. In 2016 zei hij nog in de documentaire De tijd duurt één mens lang: „Schrijven is leven, als ik daarmee ophoud ben ik er niet meer.” Een van de laatste keren dat Campert in de openbaarheid trad was naar aanleiding van de nazi-sympathieën van zijn vriend en collega-Vijftiger Lucebert, zoals die in de biografie Lucebert (2018) van Wim Hazeu uit de doeken wordt gedaan. In 1949 leerde Campert het werk van Lucebert kennen, daarna raakten ze bevriend, niet in de laatste plaats als jazzliefhebbers. „Ik heb nooit iets vermoed en ik vind het verschrikkelijk”, aldus Campert. Desalniettemin nam Campert het eerste exemplaar van de biografie in ontvangst in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Het was een van zijn laatste optredens: deze veelzijdigste vertegenwoordiger van de Vijftigers die naar eigen zeggen „altijd de jongste zou blijven van zijn generatie”, want alle andere Vijftigers waren hem al ontvallen.