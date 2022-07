Nadal beter in balans dan de stoïcijnse Van de Zandschulp

Met zijn ingetogen tred slentert Botic van de Zandschulp (26) over het centre court. Aan vrijwel niets is te zien dat hij één van de belangrijkste partijen van zijn leven speelt. Op Wimbledon. Het allerhoogste podium. De stand is niet van zijn gezicht af te lezen. Wel op het scorebord. Daar is na twee uur en 22 minuten te zien dat Van de Zandschulp in drie sets zijn meerdere moet erkennen in Rafael Nadal: 6-4, 6-2 en 7-6.

De Spanjaard viert zijn geroutineerde zege samen met het publiek van The All England Club, terwijl de Nederlander als afscheid ingetogen de 100-jarige baan verlaat. Na de vierde ronde is Wimbledon voor Van de Zandschulp voorbij, maar opnieuw heeft hij een stap vooruit in zijn carrière gezet. Al krijgt hij helaas vanwege de uitsluiting van Russische en Wit-Rusissche tennissers geen extra punten voor de wereldranglijst.

De voortdurende opmars van Van de Zandschulp is indrukwekkend. Na eerdere successen op hardcourt en gravel heeft hij nu ook laten zien op gras uit de voeten te kunnen. De beste Nederlandse tennisser behoort inmiddels tot de mondiale subtop, maar een sensatie is hij niet. Daarvoor heeft Van de Zandschulp voor het grote publiek simpelweg een gebrek aan uitstraling. Het ontbreekt hem charisma van een Nadal. Maar volgens Van de Zandschulp schuilt juíst daar zijn kracht. „Beter stoïcijns, dan uit je dak gaan”, luidt zijn persoonlijke slogan.

En daarmee zal Van de Zandschulp altijd het publiek verdelen. Tennisliefhebbers zullen genieten van zijn knalharde forehands, anderen zullen hem als saai verslijten. Als een soort Nederlandse Ivan Lendl, die zijn tegenstanders in het verleden bij machinaal versloeg. Als een koele killer. Alsof het hem niets doet waar of tegen wie hij speelt. En dat is precies de balans waar Van de Zandschulp naar op zoek was. Nu hij erin geslaagd is zijn emoties te bedwingen volgt het succes.

De insiders binnen het tennis kenden hem al veel langer als een exceptioneel talent. Als een intelligente tennisser, die de slagen in huis had om de top te halen. Maar ook als een denker die zichzelf tijdens wedstrijden naar beneden praatte. In december 2016 maakte hij voor het eerst nationaal naam door Robin Haase in de finale van het NK te verslaan. Op de wereldranglijst maakte hij een sprong van 1.100 naar 400.

Het duurde vier jaar voordat alles op zijn plaats viel. Het jaar 2021 werd het jaar van zijn grote doorbraak. Op de hardcourtbanen in New York speelde Van de Zandschulp zich voor een internationaal publiek in de schijnwerpers. Via de kwalificaties haalde hij de kwartfinales tegen Daniil Medvedev.

Tegenpool van Nadal

Eenmaal op de baan zag het publiek de stoïcijnse tennisser, die Van de Zandschulp het liefste wil zijn. De voorbije week herhaalde hij dat op Wimbledon. Zijn coach Peter Lucassen vindt die uitstekende balans op de baan ook Botics grote kwaliteit. „Die rust is een beetje zijn identiteit, en daar werken we ook aan”, vertelde Lucassen vorig jaar aan NRC. „Als Botic goed speelt heeft hij veel overzicht en is hij niet snel uit balans te krijgen.”

Van de Zandschulp is qua persoonlijkheid een tegenpool van de extraverte Nadal. Nadal pompt zichzelf op de belangrijke momenten op. Balt zijn vuisten. Is een echte publieksspeler. Van de Zandschulp heeft op de baan juist behoefte aan rust. Hij houdt zich liever niet bezig met randzaken. Toont nauwelijks emotie. Niet als Van de Zandschulp het centre court van Wimbledon betreedt tegen Rafael Nadal. En ook niet als hij daar vlak voor het vallen van de avond als verliezer vandaan gaat.

Opnieuw. Van de Zandschulp verloor eerder tegen de Spanjaard in de derde ronde van Roland Garros. Op het gras van Wimbledon dicht de Nederlander zich vooraf meer kansen toe. Dat het publiek op de hand zou zijn van Nadal deert hem niet. Van de Zandschulp zou zich daarvoor afsluiten. En daarmee had hij meer weg van de oud-Wimbledonkampioen Richard Krajicek, die zich in 1996 met ‘stoïcijns’ tennis naar de titel sloeg. Dat zit er voor Van de Zandschulp niet meer in. Nadal treft nu in de kwartfinales de Amerikaan Taylor Fritz.