Verdachte gearresteerd voor aansturen uitvoerders moord Peter R. de Vries

De politie heeft maandag een 27-jarige Poolse man aangehouden op verdenking van het aansturen van de uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries. Dat bevestigt het OM na berichtgeving van Het Parool en het AD. De verdachte zit in beperkingen en wordt binnen drie dagen voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Degene die de uitvoerders van de moord aanstuurt wordt in het strafdossier aangeduid als NN-*4229 - alle namen behalve die van betrokkenen en hun naasten zijn in het dossier uit veiligheidsoverwegingen geanonimiseerd. Volgens Het Parool en het AD zou het gaan om Krystian M., een bekende van justitie, die vastzat op verdenking van poging tot moord op 5 oktober vorig jaar in Zeewolde, toen een Poolse man ernstig gewond raakte na te zijn neergeschoten met een automatisch wapen.

Peter R. de Vries werd op op 6 juli vorig jaar in Amsterdam neergeschoten, toen hij na een televisieuitzending van RTL Boulevard terugliep naar zijn auto. Hij overleed na ruim een week in het ziekenhuis. De politie arresteerde kort na de aanslag twee verdachten, Delano G. en de Poolse Kamil E.. Afgelopen maand eiste het OM een levenslange celstraf tegen beide verdachten. Justitie acht bewezen dat de 22-jarige Delano G. de fatale schoten heeft gelost, terwijl Kamil E. volgens justitie de voorverkenning deed en de schutter instrueerde.