Sommige boeren zijn met hun tractor helemaal uit Zeeuws-Vlaanderen komen rijden en blokkeren al sinds half vier ’s ochtends het distributiecentrum van supermarktketen Jumbo in Breda. Negen uur later staan de vrachtwagens van de leveranciers nog altijd in een kilometerslange file.

Een agent spreekt de actievoerende boeren toe, verzameld voor hun trekkers opgesierd met vlaggen en spandoeken: „Haagse stront steelt boer z’n grond”, en „Dit beleid is gestoord, het platteland wordt vermoord”. „We moeten iets doen”, zegt de agent. „We snappen waarom jullie dit doen maar we krijgen ook een verkeersinfarct.” Hij legt uit dat de burgemeester van Breda heeft besloten dat de boeren onder politiebegeleiding naar het parkeerterrein van het voetbalstadion mogen vertrekken en daar kunnen demonstreren. Groot gejoel; dat gaan de boeren niet doen. De agent legt uit dat in dat geval de ME wordt ingezet. „Ik hoop dat we dat kunnen voorkomen.”

Een van de boeren stapt naar voren en zegt dat ze niet vertrekken, maar dat ze wel bereid zijn de ingang naar het Jumbo-terrein vrij te maken. „Dat is een mooi begin”, knikt de agent.

Een kantoortje in Den Haag

Zo eindigt maandag een van de blokkades van distributiecentra die het grote publiek moeten inpeperen dat zonder boeren de schappen van de supermarkten leeg zullen raken. Of dat effect met deze actie is bereikt, staat te bezien. „Ik ben het er eigenlijk niet mee eens”, zegt Martin van Beek over het beëindigen van de blokkade, naast luid toeterende vrachtwagens die eindelijk naar binnen mogen rijden. Hij is 22 jaar, werkt als onderhoudsmonteur bij een leverancier van melkrobots en zou graag ooit het melkveebedrijf van zijn vader in Breda overnemen. Dat wordt „heel moeilijk” als de stikstofmaatregelen daadwerkelijk van kracht worden. Van Beek: „Ik was liever met de trekker blijven staan. Alleen demonstreren haalt weinig uit. Pas als de supermarkten leeg zijn, wordt het serieus. Pas na een hele dag blokkade zou je echt effect hebben.”

Acties als deze zijn alleszins gerechtvaardigd, meent Martin van Beek. Op de stoep staan bij de minister vindt hij „misschien wat te ver” gaan, hoewel de ernst daarvan niet moet worden overdreven. „Mensen zeggen dat het protest dan te persoonlijk wordt. Laten we daar niet te veel over miepen. Want aan de andere kant bepalen mensen in Den Haag vanuit een kantoortje dat boeren weg moeten en hebben, naar ik weet, boeren na de stemming in de Kamer zelfmoord gepleegd. Is dat niet persoonlijk dan?” Hij nipt aan de koffie die zijn zus in een thermoskan heeft gebracht.

Aansprakelijk stellen

Niet alle boeren willen bij naam worden genoemd, want een bedrijfsleider van Jumbo is volgens hen al twee keer komen zeggen dat het concern actievoerders persoonlijk aansprakelijk wil stellen voor de schade. Over het doel van de acties willen ze echter graag praten.

Net als vrijwel alle protesterende boeren vindt Martin van Beek de maatregelen onrechtvaardig. „Als ik naar Rotterdam rij, zie ik honderden schoorstenen rook de lucht in blazen en als ik thuis ben, staan de koeien in de wei. Wie zijn dan de vervuilers?” En net als vrijwel alle andere protesterende boeren stelt hij dat er maar één echte reden is om de boeren dwars te zitten: hun grond. „De politici proberen het de boeren met regels zo moeilijk mogelijk te maken en weg te vegen. Dan kunnen ze huizen bouwen.”

Twee of vier melkrobots

Thuis, op de boerderij van Adrion en Lisette van Beek in het buitengebied van Breda, is de stemming aan de keukentafel al even strijdbaar. „Wij zijn negen jaar geleden begonnen en meteen al onder druk gezet om vooral veel koeien te nemen. We hebben toen ook emissiearme roosters in de stallen laten leggen. Dat was een grote investering en je begrijpt dat die nog niet is afbetaald. En de mensen die destijds ons onder druk hebben gezet, zijn nu de mensen die het systeem belachelijk aan het maken zijn. Dat neem ik hun zeer kwalijk.”

De melkveehouders, goed voor tweehonderd koeien, leggen uit dat de boeren met deze acties voor zichzelf opkomen, maar ook voor de consument. Lisette: „Als de helft van de koeien verdwijnt, dan gaat de prijs van de melk omhoog.” Adrion: „De balans tussen salarissen en voedselprijzen is straks weg. Het voedsel wordt straks onbetaalbaar. Hoe veel mensen komen er niet steeds meer naar de voedselbank? Mark Rutte zegt dat de voedselvoorziening is gegarandeerd. Hoe veel fouten mag deze man maken voordat hij vertrekt?” Nederland exporteert veel landbouwproducten. Van Beek: „Omdat er in het buitenland te weinig van is. Het is een utopie om te denken dat we alles maar kunnen importeren. Hoe veel honger wordt er al niet geleden in andere delen van de wereld? Is het niet egoïstisch om alleen naar ons eigen land te kijken?”

En het wordt eentonig, maar ook Lisette en Adrion van Beek zijn ervan overtuigd dat niet alleen de normen voor mest en natuurgebieden niet deugen, maar dat ook de metingen van stikstof niet kloppen. Adrion: „In België en Duitsland gelden andere stikstofnormen dan in Nederland. En ze hebben mij nooit kunnen vertellen of de modellen voor de uitstoot van stikstof echt uitgaan van mijn tweehonderd koeien.” En hoe moeten de provincies dit beleid ooit uitvoeren? „Dat gaat niet lukken. Het wordt een gigantisch schandaal.” Laat de boeren innoveren en zo nog schoner produceren dan ze al doen, zegt hij. Zelf overweegt hij de aanschaf van melkrobots van een ton per stuk. „Ik begin last van mijn schouders te krijgen.” Sinds de aankondiging van de stikstofmaatregelen is echter de vraag hoe veel robots er dat moeten zijn: vier of twee. „Ik weet het niet.”