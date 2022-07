Op zoek naar die typische Parade-voorstelling

Op het festivalterrein vliegen kinderen – high van de ‘artistic crêpes’ – over het grasveld of maken een rondje in de zweefmolen, terwijl hun ouders aan een tafeltje hangen. Verderop proberen acteurs last-minute nog publiek voor hun voorstelling te ronselen. Het zijn klassieke taferelen op De Parade, het rondreizende theaterfestival dat tot en met 17 juli in het Haagse Westbroekpark is neergestreken.

De festivalprogrammering strekt zich uit van een speciaal kinderprogramma en laagdrempelige performances tot theatraal experiment, maar veel bezoekers zijn vooral op zoek naar ‘de typische Parade-voorstelling’. Dat is een performance die overeind blijft in een warme tent, voor een publiek dat al een paar wijntjes op heeft en af en toe iets naar het toneel schreeuwt. Zo’n voorstelling heeft humor en vaart, en het liefst zit er iemand van tv in.

Die kwaliteiten heeft De grote actualiteiten tombola. Het publiek dromt dan ook samen voor de ingang van één van de grootste podia op het terrein, Teatro Cuatro, waar actrices Randy Fokke (bekend van de Albert Heijn-reclames) en Margôt Ros (tv-programma ‘Toren C’) spelen. In humoristische scènes duiken zij, als kapper en klant, in actuele thema’s. De klimaatcrisis is een catastrofe volgens de één, nepnieuws volgens de ander; ook de woningnood wordt totaal anders beleefd. Ros is lekker overdreven als de hautaine klant, Fokke innemend als kapper Mandy. De sketches lijken spontaan, maar Nathan Vecht schreef de vlotte dialogen en laat de verhaallijnen mooi samenkomen.

Ongemakkelijk gelach

Op zoek naar de ultieme Parade-voorstelling zijn muzikale acts altijd kanshebbers. In Den Haag spelen bejubelde performances als Het Wim Sonneveld-complex en Roaring Twenties, maar niet iedere muzikale voorstelling is een schot in de roos, zo blijkt bij Geschiedenis van de soldaat. Composities van Igor Stravinsky worden energiek uitgevoerd, maar de regie mist richting. De verschillende personages die performer Josimar Gomes speelt, zijn maar moeilijk te volgen.

Tegenover Teatro Cuatro brengt Poetic Disasters Club (de talentenpoule van Club Guy and Roni) een ode aan het vrouwelijk geslachtsorgaan. V is wild en brutaal, wat in het publiek zorgt voor ongemakkelijk lachende vriendengroepjes. Het is een hypnotiserende trip, waarin de spelers allerlei facetten van de vagina blootleggen. Zo presenteren zij in een soort modeshow de diverse verschijningsvormen van dit orgaan, inclusief haarstijlen. Er is een mini-college over genot, maar de spelers kronkelen ook in barensnood over de bühne, terwijl bassen dreunen. Hun energie is aanstekelijk, de choreografieën super strak. Dit moet één van de meest verrassende Parade-voorstellingen van de afgelopen jaren zijn.

In het festivalprogramma valt V ook op, omdat de makers niet specifiek een actueel thema aanhalen. Veel voorstellingen doen dat wel: ze onderzoeken de beperkingen van ‘woke’ gedachtengoed (Poetic resistance), identiteit (Breaking the bias) of de ervaringen van minderheidsgroepen. Dat laatste gebeurt in Vals verlangen, een voorstelling die je ook drommen voor de deur gunt. Acteurs Yeliz Dogan en Ferhat Kaplan nemen vooroordelen over de Turkse gemeenschap in Nederland op de hak. Hun observaties zijn fris, komisch én kritisch. Ondertussen gaan de spelers met ‘pipa’s’ rond – op de Parade is eten of drinken nooit ver weg.

De Parade 2022, Den Haag, 1 t/m 17 juli Inl: deparade.nl