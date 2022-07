OM eist vijf jaar cel en tbs voor poging tot moord op Groningse journalist

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van vijf jaar met tbs tegen de twee mannen die molotovcocktails naar de woning van de Groningse journalist Willem Groeneveld hebben gegooid. Ze worden verdacht van brandstichting en poging tot moord. „De pers staat onder druk door intimidatie en geweld,” zei de officier van justitie maandag. „Daar gaat dit proces over.”

In de nacht van 18 op 19 augustus 2021 gooiden de mannen (32 en 33 jaar) explosieven naar het huis van Groeneveld, die schrijft voor de lokale website Sikkom. De twee, die volgens het OM „overduidelijk zijn beïnvloed door complottheorieën”, hebben bekend. Groeneveld schreef voor Sikkom veel over corona en complotdenkers. Voorafgaand aan de nacht in augustus had hij al een jaar geen coronademonstraties meer verslagen, omdat hij zich onveilig voelde.

Die 18 augustus had hij toch weer een klein protest bijgewoond bij een Groningse vaccinatielocatie. De verdachten zagen hem daar. Later op de avond „smeden zij, onder invloed van alcohol en drugs, plannen tegen hem”, zegt het OM. Ze overwogen graffiti op zijn huis te spuiten, of een baksteen te gooien. In een filmpje dat een van de verdachten voor het gooien van de molotovcocktails opnam, zegt hij volgens het OM „drie molo’s te gaan gooien bij een journalist, een vieze nazi”.

‘Erger dan de NSB’

De officier van justitie zei tijdens de zitting maandag dat een van de verdachten verstandelijk beperkt is en de ander een psychiatrische stoornis heeft. Ze zijn beïnvloed geweest door complotdenker Joost K., die Groeneveld in een video misdadig noemde en „erger dan de NSB”. De rechtbank in Den Haag veroordeelde hem vorige week tot een celstraf van vijftien maanden voor opruiing, bedreiging en smaad.

„Een aanslag op een journalist, en zijn eveneens in de journalistiek werkzame partner, vraagt om het opleggen van een langdurige gevangenisstraf,” zei de officier van justitie maandag. Het incident in Groningen was niet de enige aanval op een journalist vorig jaar. In april werd een fotograaf in Lunteren met zijn auto een sloot in geduwd. Eerder in het voorjaar van 2021 werden journalisten die bij kerken in Urk en Krimpen aan den IJssel verslag deden, belaagd.

Lees ook: Hoe een Groningse blogger doelwit werd van corona-extremisten