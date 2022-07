Nadal schakelt Van de Zandschulp uit op Wimbledon

Botic van de Zandschulp is uitgeschakeld in de achtste finale van Wimbledon. Maandagavond verloor de Nederlander van Rafael Nadal, een van de favorieten voor de toernooizege. Op het Londense Centre Court verloor Van de Zandschulp met 6-4, 6-2 en 7-6 (6). De Spanjaard domineerde het grootste deel van de ruim twee uur durende wedstrijd.

Vooraf was duidelijk dat Nadal met zijn staat van dienst als nummer 4 van de wereld de favoriet zou zijn tegen Van de Zandschulp. De 26-jarige Veendendaler - de mondiale nummer 25 - had het al snel moeilijk tegen Nadal. Nadat die de eerste twee sets overtuigend won, begon Van de Zandschulp meer weerstand te bieden. De Nederlander overleefde in de tie-break van de derde set drie matchpoints en kwam terug van 3-6 naar 6-6, maar moest daarna toch zijn meerdere erkennen in Nadal.

Zondagavond verloor de andere Nederlandse tennisser Tim van Rijthoven van Novak Djokovic. Het was voor het eerst in twintig jaar dat twee Nederlanders het zo ver schopten op Wimbledon. Van Rijthoven verloor in vier sets van de regerend kampioen. De Nederlander was een van de verrassingen van het toernooi; als nummer 104 van de wereld was hij via een wildcard toegelaten.