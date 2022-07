Minister Helder wil ouderenzorg anders organiseren: zelfredzaam en ‘digitaal als het kan’

De ouderenzorg van de toekomst moet er heel anders uit gaan zien dan die van vandaag de dag. Vanwege de grote schaarste aan personeel en de stijgende zorgvraag, moeten ouderen zelfredzamer worden, langer thuis blijven wonen en meer gebruik gaan maken van technologische innovatie. Minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder (VVD), heeft maandag plannen voor een „transformatie” van de sector tot 2040 gepresenteerd in een brief aan de Tweede Kamer.

In de plannen van minister Helder, die tot stand kwamen na overleg met tal van organisaties uit de ouderenzorg, moet zorg digitaal geleverd worden als dat kan: bijvoorbeeld via het beeldbellen met een verpleegkundige, assistentie van een robot bij het innemen van medicijnen of een gps-tracker die mantelzorgers inseint. De plannen moeten „de kwaliteit van zorg verhogen en zorgverleners ontlasten”, zo staat in het persbericht bij de Kamerbrief.

Doordat Nederland vergrijst zullen in de toekomst naar verwachting meer mensen gebruikmaken van ouderzorg, terwijl het aantal zorgmedwerkers vermoedelijk niet navenant mee zal stijgen. Bovendien zal de sector de toegenomen zorgvraag het hoofd moeten kunnen bieden. Helder schrijft aan de Kamer dat er in 2030 50.000 woningen beschikbaar moeten komen voor ouderen met intensieve zorgvragen, zodat deze langer thuis kunnen blijven wonen. De komende maanden gaat Helder met haar collega-minister Hugo De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) om de tafel om die plannen uit te werken.

De plannen van Helder moeten de komende jaren een verandering in gang zetten, zodat de „nieuwe norm in heel Nederland werkelijkheid wordt”, zo valt te lezen in het persbericht. „De vrijblijvendheid is voorbij”, schrijft Helder aan de Kamer, over haar plannen die ze in fasen en in samenwerking met tal van organisaties wil uitvoeren.