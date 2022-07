Meester Berrie gaat weg – en meester Jaap én juf Irma ook

Probleem: bijna alle rollen voor de eindmusical van groep acht zijn verdeeld, maar Nina en Jelina willen allebei Shirley Shine spelen, de vrouwelijke hoofdrol in Wie steelt de show? Spoedoverleg met meester Berrie, maar de meiden geven geen duimbreed toe.

Jelina: „Ik wil het echt heel graag, meester.”

Nina: „Mijn moeder zei dat ik niet moet opgeven.”

„Oké, we doen een auditie”, zegt Berrie van den Bovenkamp. „Ga maar oefenen. Over een half uur gaan we met de hele klas kijken en stemmen we wie de beste Shirley is.”

Maureen helpt Nina in de lerarenkamer, Jelina oefent in de aula met Jayden. Die kent de tekst voor zijn rol al bijna uit het hoofd. Hij speelt Bob Babbel, presentator van een talentenjacht met dalende kijkcijfers die samen met co-host Shirley Shine de show moet redden van de ondergang.

Superleuke musical, vindt meester Berrie. „Een soort kruising tussen de The Masked Singer en The Voice of Holland. De leerlingen hebben ‘m zelf uitgezocht.”

Het traditionele sluitstuk van groep acht wordt op basisschool de Witte Vlinder in Arnhem bloedfanatiek aangepakt. Bijna alle leerlingen hebben de tekst al minstens zeven keer gelezen en hun eigen passages gemarkeerd in roze. De komende weken zullen ze vrijwel dagelijks oefenen, totdat alle dialogen, liedjes en dansjes er vlekkeloos uitrollen tijdens de uitvoering op 21 juli, een paar dagen voor de zomervakantie.

Van den Bovenkamp krijgt er soms vragen over: „Mensen denken dat we nu niks meer doen aan school. Nou echt wel.” Er wordt gewoon gerekend en gelezen, oefenen voor de musical gaat tussen de bedrijven door of na schooltijd. En tijdens het oefenen gaat het leren haast ongemerkt door. Als Niko – hij speelt Guus van de Grap – zijn tekst hardop voorleest, zegt meester Berrie: „Denk eraan, jouw personage is heel stoïcijns. Weten jullie wat dat is, stoïcijns?”

Laatste musical

Voor meester Berrie is het de laatste musical op basisschool de Witte Vlinder. Na de zomer gaat hij aan de slag op de Hugo de Grootschool, ook in Arnhem.

Leerlingen aan het repeteren voor hun rol in de musical. Meester Berrie: „Mensen denken dat we nu niks meer doen aan school. Nou echt wel.” Foto Dieuwertje Bravenboer

Na veertien jaar de Witte Vlinder is het tijd voor iets anders, zegt hij. Komt bij dat hij zich niet helemaal kan vinden in de koers van de directie. Na de zomer wordt de Witte Vlinder een ‘brede school’: de leerlingen gaan ’s ochtends rekenen, lezen en schrijven en krijgen ’s middags ‘bredere vorming’ rond verschillende thema’s. Dit concept sluit beter aan op de behoefte van de leerlingen, zeggen de interim-directeuren Piet Stuivenvolt en Ilonka Waterloo. Het gros van hen woont in de Arnhemse volkswijk de Geitenkamp en heeft ouders die niet gestudeerd hebben. Niet overal wordt thuis Nederlands gesproken. Stuivenvolt: „Alle kinderen, maar zeker kinderen uit achterstandswijken, willen we leren om geen genoegen te nemen met het eerste antwoord dat ze vinden. We willen dat ze leren kijken vanuit verwondering en dingen uitproberen. Daarmee leren ze autonoom denken.”

Mooie gedachte, vindt Van den Bovenkamp, maar de leerlingen van de Witte Vlinder zijn volgens hem vooral gebaat bij „rust, reinheid en regelmaat”. „Duidelijke instructies en herhalen, herhalen, herhalen. De kinderen hier staan vaak in een overlevingsstand. Dan is er weinig ruimte voor verwondering en is het vooral noodzakelijk om er eerst zoveel mogelijk kennis in te stoppen.” Ook meester Jaap en juf Irma staan voor deze aanpak. Die werkt gewoon goed, zeggen ze. Kijk maar naar de resultaten van de eindtoets van groep acht dit jaar: veel kinderen scoorden hoger dan hun schooladvies en de gemiddelde score (534,8) lag op het landelijk gemiddelde.

Op de Hugo de Groot wordt gewerkt met het Michaela-concept, waarbij rust, routines en regelmaat belangrijk zijn. „Het is ook een brede school, maar met de focus op leren en gedrag”, zegt Van den Bovenkamp. „Dus dat klikte.”

Betere resultaten

Stuivenvolt en Waterloo hopen dat de Witte Vlinder met het nieuwe onderwijsconcept betere resultaten gaat halen. De school kreeg onlangs het predikaat ‘zeer zwak’ van de Onderwijsinspectie – de allerlaagste score. Slechts zeventien van de ongeveer zevenduizend basisscholen in Nederland zijn op dit moment, net als de Witte Vlinder, zeer zwak. De school moet binnen een jaar verbeteren, anders kan de minister van Onderwijs in het ergste geval de financiering stop zetten.

De musical Wie steelt de show is volgens meester Berrie „een soort kruising tussen The Masked Singer en The Voice of Holland.” Foto Dieuwertje Bravenboer

Het nieuwe onderwijsconcept maakt de school ook aantrekkelijker voor leerkrachten, denkt Stuivenvolt. Dat is geen overbodige luxe: de Witte Vlinder was de afgelopen jaren een duiventil. Van den Bovenkamp zag tientallen collega’s komen en gaan en Stuivenvolt en Waterloo vormen de zevende directie in tien jaar tijd.

Meester Berrie is niet de enige die na de zomervakantie niet terugkeert: ook meester Jaap en juf Irma gaan weg. Irma werkte tien jaar op de Witte Vlinder en studeerde daarnaast bedrijfskunde op Nyenrode. Het is tijd om haar horizon te verbreden, zegt ze. „Ik voel dat er meer is dan onderwijs.”

Meester Jaap gaat zich, via een invalpool, „oriënteren op andere scholen, andere teams”, zegt hij op het schoolplein waar zijn groep zeven voetbalt en aan de klimrekken hangt. Het liefst gaat hij aan de slag op een zelfde type school als de Witte Vlinder. Want, vindt hij, deze kinderen hebben hem harder nodig dan kinderen met hoogopgeleide ouders in sjiekere wijken. Met een blik op de een groep rennende jongetjes: „Hier moet je als leerkracht gewoon veel meer instoppen. Kénnis stampen.”

Zoemende bijenkorven

Uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders onder bijna vijfhonderd schooldirecteuren bleek begin deze maand dat 60 procent het personeelsbestand voor na de zomer nog niet compleet heeft. Voor scholen als de Witte Vlinder, met een zogeheten zware weging, is het extra moeilijk om de gaten te vullen. Leraren hebben het voor het uitzoeken en kiezen eerder voor een minder intensieve school, merkt Sylvia Veltmaat, bestuurder van Flores Onderwijs, waar de Witte Vlinder onder valt. Er zijn, half juni, voor heel Flores nog ongeveer twintig vacatures voor het nieuwe schooljaar, maar Veltmaat maakt zich nog geen grote zorgen. Er melden zich genoeg kandidaten om de gaten te vullen. „Gemiddeld”, zegt recruiter Ragna van de Putte, „krijgen we 6,1 reactie per vacature.”

Veel hangt af van de juiste buzz, merken ze bij Flores. Veltmaat: „We hebben scholen waar iedereen graag wil werken, zelfs als ze in achterstandswijken staan.”

Het geheim? Een school die, zoals Veltmaat het noemt, „swingt”. Scholen met een duidelijk profiel, een hecht team. „Zoemende bijenkorven.”

Van de Putte: „Dat praat zich rond.”

Veltmaat: „Andersom werkt het helaas ook zo. Voor de Witte Vlinder krijgen we nauwelijks kandidaten. Daar zijn zoveel vacatures dat mensen denken: daar is wat aan de hand.”

Hoe zorg je dat ook de Witte Vlinder die zoemende bijenkorf wordt waar iedereen wil werken? „Een duidelijk onderwijsplan en een gezamenlijke visie waar het hele team achter staat”, zegt Veltmaat beslist. „De school heeft nu een slechte naam en een waanzinnig hoge doorloop van directeuren en leerkrachten. Dat wordt een self-fulfilling prophecy.”

Ook belangrijk, zegt Van de Putte: welke woorden gebruik je als sollicitanten op gesprek komen? „Je kunt zeggen dat het een zware klus is om hier te werken, maar je kunt ook zeggen: wij gaan hier het verschil maken. We gaan samen iets opbouwen.”

‘Ambassaderen’

In de laatste week van juni lijkt de Witte Vlinder ineens alsnog die zoemende bijenkorf: het team voor volgend schooljaar is zo goed als rond. Er is alleen nog een vacature voor een ‘plus-leerkracht’.

„Het begon zich rond te praten dat we nieuwe dingen gaan doen”, zegt Stuivenvolt. „Dat trekt bepaalde mensen aan. Mensen met verlangen naar ontwikkeling, naar uitdaging.”

Wat ook hielp is dat de jonge, nieuwe leerkrachten zoals juf Celine, juf Tessa en meester Jeroen die in de loop van dit schooljaar zijn begonnen op de Witte Vlinder „als een gek zijn gaan ambassaderen” in hun eigen netwerken.

Een paar kandidaten haakten tijdens de sollicitatieprocedure af, omdat ze de school „toch te heavy” vonden. Stuivenvolt snapt dat wel: „We doen niet alsof het hier allemaal leuk en aardig is. Er moet veel gebeuren. De leerkrachten die hier wél komen werken, kiezen daar bewust voor. ”

Tijd voor de auditie. In de aula wachten Jelina en Nina gespannen tot ze op mogen. „Zijn jullie er klaar voor?”, vraagt meester Berrie. „En kun je het handelen als je het níet wordt? Er kan er maar één winnen.”

Tegen de klas die toekijkt op de trappen: „Probeer zo ob-jec-tief mogelijk te kijken. Dat betekent dat je niet voor je vriendinnetje moet kiezen, maar voor degene die het beste speelt.”

„De klas heeft unaniem gekozen”, zegt Van den Bovenkamp plechtig als de stemmen even later zijn geteld. „Nina, je hebt het fantastisch gedaan, maar Jelina ís Shirley.”