Macron verruilt gevallen minister Abad en kiest bekende gezichten in nieuwe regering

Ruim twee maanden na de Franse presidentsverkiezingen kunnen president Emmanuel Macron en zijn premier Élisabeth Borne eindelijk écht beginnen met de nieuwe regeerperiode. Deze maandag is de nieuwe samenstelling van de Franse regering bekendgemaakt. Hiermee komt een einde aan de eerste regering-Borne, die sinds half mei in functie was, en feitelijk een overgangsregering was tot de parlementsverkiezingen van vorige maand.

Het eerste wat opvalt is dat de naam van Damien Abad ontbreekt. Hij bekleedde de afgelopen anderhalve maand de functie van minister van Solidariteit, Autonomie en Gehandicapten maar lag vanaf het begin onder vuur vanwege meerdere aanklachten van verkrachting en seksueel overschrijdend gedrag. Aanvankelijk bleven Macron en Borne achter hem staan, met het argument dat het aan de rechter was om te bepalen of hij schuldig is of niet, en omdat Abad als voormalig partijprominent van de rechtse partij Les Républicains een grote aanwinst was voor Macrons partij Renaissance.

Maar vorige maand kwam er nog een aanklacht bij, van poging tot verkrachting, en vorige week werd een formeel onderzoek geopend naar Abad. Daarmee zwol ook de maatschappelijke kritiek verder aan en werd duidelijk dat zijn positie onhoudbaar was. Met deze remaniement (herschikking van de regering) kunnen Macron en Borne hem relatief geruisloos van het toneel laten verdwijnen zonder zich inhoudelijk uit te hoeven spreken over de beschuldigingen.

Abad zelf heeft de aanklachten altijd ontkend en een tegenaangifte ingediend van smaad en laster. Maandag zei hij met Macron te hebben besproken dat het beter was dat hij zou vertrekken vanwege „de verachtelijke laster waarvan ik het doelwit ben”. Ook zou hij zichzelf willen verdedigen „zonder het functioneren van de regering te belemmeren”. Overigens is het niet zo dat dergelijke beschuldigingen altijd leiden tot aftreden: minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin en staatssecretaris voor Ontwikkeling Chrysoula Zacharopoulou zijn eveneens beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag, en behouden hun plek in de regering.

Gelijkheid

Met het vertrek van Abad is een probleem opgelost voor Macron, die zich al jaren probeert op te werpen als beschermer van vrouwen en voorvechter van gendergelijkheid. Maar met de samenstelling van de nieuwe regering stapt hij in een voor hem bekende valkuil. Hoewel de regering voor 50 procent uit vrouwen bestaat, één van de verkiezingsbeloftes van Macron, zijn mannen oververtegenwoordigd bij de invloedrijke ministersposten (elf mannen, vijf vrouwen), terwijl er meer vrouwelijke staatssecretarissen zijn (negen vrouwen tegenover één man).

Dit zal de kritiek doen aanzwellen dat Macron, net als tijdens zijn eerste termijn, alleen voor de bühne gendergelijkheid nastreeft. In zijn eerste termijn waren ook vrijwel alle belangrijkste ministers en adviseurs mannen, net als zijn beide premiers. Dat laatste is voor het eerst in dertig jaar tijd wel veranderd met de komst van première ministre Élisabeth Borne.

In de nieuwe ministersploeg zitten verder enkele bekende gezichten. Zo blijft een aantal belangrijke ministers op zijn plek zitten (Bruno Le Maire op Financiën, Gérald Darmanin op Binnenlandse Zaken, Pap Ndiaye op Onderwijs), wordt oud-minister van Volksgezondheid Olivier Véran regeringswoordvoerder en wordt Marlène Schiappa, die eerder staatssecretaris van Gelijkheid en minister van Burgerzaken was, in de nieuwe regering staatssecretaris van Sociale en Solidaire Economie.

Regering met slagkracht

Deze continuïteit wordt door politieke tegenstanders van Macron gezien als zwaktebod. Zo noemt de voorzitter van de Socialistische Partij in het parlement Boris Vallaud de nieuwe ministersploeg een niet-verrassende groep „macrono-macronistes” (vrij vertaald: super-macronisten). Helemaal gelijk heeft hij niet: in de nieuwe regering hebben ook de linkse Olivier Bois (minister van Wonen) en Laurence Boone (minister van Europese Zaken) een plaats, net als de rechtse burgemeester van Beauvais Caroline Cayeux (onderminister van lokale autoriteiten). Bovendien hebben Macron en Borne volgens Franse media gepoogd meer politici van andere partijen aan te trekken, zoals de voorman van de Groenen Yannick Jadot, maar zij zouden geweigerd hebben.

Of de nieuwe ministersploeg de beloofde gouvernement d'action kan vormen, is de vraag. Macron had een regering bestaande uit experts beloofd met veel slagkracht om de vele uitdagingen waar Frankrijk voor staat het hoofd te kunnen bieden. Hoewel Macron een aantal inhoudelijk sterke experts in zijn ministersploeg opnam (de nieuwe minister van Huisvesting Olivier Klein is gespecialiseerd in achterstandswijken, de nieuwe minister van Volksgezondheid François Braun was IC-arts), zijn veel leden van de nieuwe regering beroepspolitici zonder specifieke, uitgebreide kennis van hun portefeuille. Sommige Franse media vragen zich dan ook al af hoelang de regering-Borne II stand zal houden.