Lange rijen, snerpende fluitjes en kolkende reggaetonritmes op Pal Mundo

Op de eerste dag van zomerfestival Pal Mundo, strepen presentatoren en artiesten op het podium onvermoeibaar landen af in Latijns-Amerika. „Is Venezuela in het huis? Brazilië? Chili? Waar zijn mijn Colombianen?” Steeds barsten andere groepjes in gejuich uit op het zonovergoten gras van het Zuiderpark in Den Haag.

Pal Mundo presenteert concerten van latin popsterren, zoals zaterdag headliners Anitta uit Brazilië en de Colombiaanse reggaetonzanger J Balvin. Een hoogtepunt is cubaton-duo Gente de Zona. Vocalisten Randy Malcolm en Alexander Delgado – de één met een hogere toon, de ander meer laag en raspend – vullen elkaar ook live perfect aan op hun kolkende, door percussie aangedreven reggaetonritmes.

Tussen de hoofdconcerten door houden dj’s en mc’s het publiek gaande met snerpende fluitjes, dansroutines en pompende publieksfavorieten. Het geluid is bij veel live-shows op het hoofdpodium matig, wat leidt tot toenemend gemor onder het publiek. Ook klinkt veel kritiek op de gebrekkige infrastructuur – er staan ondoenlijk lange rijen voor de toiletten en eetkramen.

Anitta zonder gasten

Op veel van Anitta’s hits doen gasten mee. Dat zorgt dat ze, tijdens haar headlinershow, net iets te vaak weinig meer te doen heeft dan met haar geweldige dansers mee te bewegen op de rauwe elektronische beats en vooraf opgenomen gastvocalen. Live is het overtuigender wanneer ze focust op haar eigen zang, zoals in ‘Girl From Rio’ en de door gierende gitaren opgejutte meezingfavoriet ‘Envolver’.

Op een kleiner podium maakt Farina indruk. De Colombiaanse rapper en zangeres flowt venijnig, strak en soepel op hard dreunende, pulserende reggaetonbeats. Ze geeft met haar danseressen een knallend energieke show met een expressieve, aanstekelijke choreografie en koelt zich in de zomerhitte tussendoor af door water uit een flesje over haar hoofd uit te gieten.

Gedroomde headliner J Balvin opent met streamingkanonnen als ‘Mi Gente’ en ‘Reggaeton’ maar is op veel plekken slecht hoorbaar. Hij is een coole, charismatische, gloedvol zingende performer, die daarnaast ook in heerlijk ontspannen cadans zijn woorden op de beat kan laten stuiteren. Hij sluit het hoofdpodium zaterdag af met de synthesizerklanken van ‘In Da Getto’, terwijl rondom hem vlammen het avondrood inschieten.

Latin pop Festival Pal Mundo Gehoord: 2/7, Zuiderpark, Den Haag ●●●●●