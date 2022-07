Kabinet zet nieuwe vaccinatieronde in de steigers

Het kabinet heeft het RIVM en de GGD gevraagd een nieuwe vaccinatiecampagne tegen het coronavirus in de steigers te zetten. De GGD-afdelingen moeten daarvoor onder meer nieuwe personeel werven, die de inentingen gaan plaatsen. Dat heeft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) maandag bekendgemaakt.

Waarschijnlijk richt de campagne zich aanvankelijk op kwetsbare groepen, maar Kuipers houdt ook rekening met het scenario dat de gehele bevolking een nieuwe prik moet krijgen. Reden voor de voorbereidingen op een nieuwe campagne is het oplopend aantal positieve tests.

„Er is nu geen reden voor een extra vaccinatieronde, maar in de loop van het jaar lijkt dit wel waarschijnlijk”, aldus Kuipers. De minister heeft de GGD en het RIVM uit voorzorg gevraagd om voorbereidingen te treffen. Zodra dat nodig is, moeten de instellingen een nieuwe vaccinatieronde organiseren.

De GGD GHOR - de landelijke GGD-koepel - is door het kabinet gevraagd om zich klaar te maken om in drie weken van 300.000 naar 500.000 inentingen per week te gaan. Daarna zou dit aantal volgens het ministerie kunnen toenemen tot 1,5 miljoen wekelijkse vaccinaties. Ook de GGD heeft te maken met krapte op de arbeidsmarkt en heeft daarom bij het kabinet aangekaart tijdig voorbereid te willen zijn.