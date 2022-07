‘Hulp komt pas na een verzoek van Oekraïne’

Het Zwitserse Lugano is het decor voor een grote conferentie over de wederopbouw van Oekraïne. De Ukraine Recovery Conference is niet bedoeld om geld op te halen, maar om te bespreken hoe het herstel van Oekraïne er uit zou moeten zien als de oorlog eenmaal voorbij is. De conferentie werd maandag geopend door president Zelensky via een videoverbinding, deze dinsdag delen alle deelnemende landen en organisaties hun ideeën. Nederland wordt vertegenwoordigd door Liesje Schreinemacher, namens de VVD minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Minister Liesje Schreinemacher (Rotterdam, 1983) begon in 2009 als medewerker bij de Tweede Kamerfractie van de VVD, werkte tussen 2016 en 2019 als advocaat-stagiair en was van 2019 tot begin dit jaar lid van het Europees Parlement.

Half mei had het kabinet nog geen concrete plannen voor wederopbouwprojecten in Oekraïne. Zijn die er nu wel?

„We hebben nog geen uitgewerkte plannen. Oekraïne moet eerst zelf aangeven waar behoefte aan is, dat is gepland voor oktober. Wij kijken naar de grootste nood op korte termijn. Oekraïne komt nu maandelijks 5 miljard dollar tekort op de begroting. Daarom geeft Nederland 200 miljoen euro aan liquiditeitssteun, als lening via het IMF. Dat is een flinke duit in het zakje.”

Nederland gaf tot nu toe 265 miljoen euro aan Oekraïne, zowel voor humanitaire als militaire steun. Tsjechië, Portugal, Estland en Griekenland gaven meer. Is dat niet raar, voor een rijk land als Nederland?

„Die vergelijking van landen betreft bilaterale bijdragen. Nederland is een van de grootste donoren aan de VN en de Wereldbank. Het Nederlandse aandeel vanuit die instellingen zie je niet terug in die lijstjes per land.”

Zelensky wil graag dat westerse landen een stad of regio in Oekraïne adopteren om te herstellen. Vindt u dat een goed idee?

„Ik vind het een sympathiek idee, maar we moeten eerst kijken naar waar de nood het hoogst is. Ook op lokaal niveau zijn er bij mijn weten nog geen plannen om één-op-één een stad te adopteren.”

Een andere optie is dat Nederland zich richt op een bepaalde sector, landbouw bijvoorbeeld.

„In een aantal sectoren hebben we veel kennis en kunde te bieden: landbouw, water, gezondheidszorg. Maar ook daar geldt: het initiatief ligt bij Oekraïne. We gaan niet bilateraal hulp aanbieden, dat aanbod loopt via internationale organisaties.”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky spreekt maandag via een videoverbinding de internationale conferentie over de wederopbouw van Oekraïne in het Zwitserse Lugano toe. Foto Fabrice Coffrini / AFP

Volgens de Oekraïense regering is er nu al, terwijl de oorlog nog bezig is, 750 miljard dollar nodig voor de wederopbouw. Kan dat deels worden gefinancierd door Russische tegoeden, zowel van oligarchen als van de overheid, in beslag te nemen?

„Dat is een sympathiek plan, maar het is de vraag of het uitvoerbaar is. Moreel valt er veel voor te zeggen, maar juridisch is het heel moeizaam. Dat schijnt heel ingewikkeld te zijn.”

Bij de grote bedragen die nu richting Oekraïne gaan, ligt corruptie op de loer. Hoe voorkomt de EU dat?

„Zowel de EU als de Oekraïense regering zijn zich bewust van dat risico. De Oekraïense premier heeft hier in Lugano gezegd dat hij zich realiseert dat steun afhankelijk is van verdere hervormingen van financiële transparantie en de rechtsstaat.”

Nederlandse bedrijven kunnen baat hebben bij opdrachten uit Oekraïne. Uw portefeuille omvat zowel handel als hulp. Welke van de twee weegt hier zwaarder?

„Het ene sluit het andere niet uit. De primaire vraag is: wat is de behoefte van Oekraïne? We zien dat de sectoren waar Nederland goed in is hard nodig zullen zijn. Ik wil bedrijven helpen, bijvoorbeeld met leningen, om aanbestedingen van de Wereldbank te winnen. Ik zie een kans voor Nederland om Oekraïne te helpen, maar ook een kans voor Nederlandse bedrijven om geld te verdienen.”

