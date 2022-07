Gerda wilde een feest

Beleidsrealisator Gerda van Dijk (65, midden) poseerde voorjaar 1991 samen met studievriendinnen Jolien de Haan (66, gepensioneerd, links) en Ineke de Jonge (66, creatief ondernemer) in de Reyer Anslostraat in Amsterdam.

„De wereld veroveren en veel geld verdienen. Als dertigers waren we klaar voor de toekomst: reden voor een feest. Met mijn fototoestel met zelfontspanner maakten we een foto voor de uitnodiging. Op mijn 18de ging ik pedagogie studeren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik kreeg een kamer op Uilenstede. Naast studeren was muziek belangrijk. Ik ging veel naar concerten: Springsteen in de RAI, echt fantastisch. Ook werd ik zangeres in The Fuse, de band van mijn zwager. Jolien en Ineke kwamen vaak kijken. We kenden elkaar al van de studie en van koffieleuten bij ‘t Koffiepunt op de VU. Zij woonden bij elkaar in de Kinkerbuurt. Toen ik naar het centrum verhuisde, zagen we elkaar vaker. Urenlang Yahtzee spelen, en dus veel muziek. Ik speelde in verschillende bandjes. Eentje heette aanvankelijk The Dirty Licks, maar dat leverde vreemde boekingen op. Pas na een naamsverandering in The Licks volgden normale optredens Na ons afstuderen rolden we het werkende leven in. Waar mogelijk hielpen we elkaar. Op een avond zaten we weer samen en besloten spontaan tot een feest. Naast de wereld veroveren was het een heerlijk excuus voor een gelegenheidsband, the Buzzards. Tijdens het feest op de Unitas-boot voor het Centraal Station is er in wisselende samenstelling gespeeld. Jolien en Ineke zongen ook mee.

Onbedoeld was het een afsluiting van een periode. Niet lang daarna kregen we stuk voor stuk kinderen. We hielden wel contact. Vanwege onze pensioengerechtigde leeftijden hebben we al langer zin in een feest. Corona maakte dat lastig. Maar misschien komt het er binnenkort van. De uitnodigings-foto hebben we al.”

