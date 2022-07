Een temperatuur van min 10°C in de bodem krijgt de Aziatische duizendknoop eronder

Bevriezen van de bodem is een effectieve manier om de Aziatische duizendknoop te bestrijden, omdat de plant en de wortels na behandeling afsterven. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research (WUR). De Aziatische duizendknoop is een plant die in Nederland wordt gezien als invasieve exoot. Een duizendknoop woekert boven en onder grond, waardoor hij andere planten verdringt en met zijn scherpe wortels schade veroorzaakt aan huizen, wegen, dijken en kademuren.

De firma Tibach uit het Achterhoekse Ulft ontwikkelde een bestrijdingsmethode waarbij de grond waarin de plant wortelt wordt bevroren. In juni 2021 voerde Tibach een eerste behandeling uit in Gendringen, eveneens in de Achterhoek, op een groeiplaats van een Aziatische duizendknoop. De plant werd eerst afgemaaid, het snoeiafval werd ter plaatse meebevroren.

Vrieslansen in de grond

Wetenschappers Chris van Dijk en Willem de Visser uit Wageningen onderzochten allereerst of het technisch mogelijk was een aanzienlijk stuk grond af te koelen tot 10 graden onder nul. De installatie van Tibach bestaat uit een koelmachine, een isolerende overkapping en zogeheten ‘vrieslansen’ die in de grond worden gestoken. Tijdens de proef werd een oppervlakte van 45 vierkante meter bevroren. Uit vooronderzoek bleek dat de plant op die locatie tot 120 centimeter diep wortelde. Het duurde 21 dagen om de minimale temperatuur te bereiken.

Na behandeling en ontdooiing namen de Wageningse onderzoekers grondmonsters om te kijken of er nog vitale wortelstokken in zaten. Dat deden ze na drie weken, vervolgens opnieuw na drie maanden en aan het eind van het groeiseizoen, in november. In geen van de monsters troffen ze nog levensvatbaar materiaal van de duizendknoop en ook de afgemaaide stengels liepen niet meer uit.

Tot slot onderzochten de Wageningers eventuele neveneffecten van de bevriezingsmethode. De kwaliteit van de behandelde grond werd getest aan de hand van het organische-stofgehalte, de pH-waarde, de microbiële diversiteit en een aantal kiemtesten om te zien of andere plantenzaden bevriezing overleven. De Wageningse onderzoekers concluderen dat er geen negatieve effecten waren. Zaden van grassen en kruiden kregen door het verdwijnen van de duizendknoop juist de kans te ontkiemen.

Toevoer van koelvloeistof naar een vrieslans in de bodem. Foto Dieuwertje Bravenboer

Omdat de test werd uitgevoerd in de zomerperiode, met een buitentemperatuur van boven de 20 graden, kunnen de wetenschappers niets zeggen over de effectiviteit van de methode in andere seizoenen met lagere buitentemperaturen. „De plant moet wel fysiologisch actief zijn”, zegt onderzoeker Chris van Dijk. „Hartje winter lijkt het me daarom niet aannemelijk dat deze methode werkt. Maar het groeiseizoen begint eind maart en duurt tot eind oktober, dat is een flinke periode waarin bevriezing wel effectief is. En de winters worden eerder warmer dan kouder.”

Allerlei bestrijdingsmethoden

Natuurbeheerders proberen duizendknopen in Nederland op allerlei manieren te bestrijden, onder andere door te maaien, te elektrocuteren of te besproeien met heet water. Maar deze methoden hebben vaak geen of onvoldoende effect op de wortelstokken, aldus Van Dijk. De meest effectieve bestrijdingsmethode is op dit moment het grootschalig afgraven van besmette grond en die verbranden. Maar dat is onhandig, relatief duur, niet erg duurzaam en bovendien niet overal toepasbaar – denk aan dijken. „Het grote voordeel van bevriezing ter plekke is dat je geen besmette grond hoeft te verslepen met het risico op verspreiding”, zegt Van Dijk.

Japanse duizendknoop. Foto Dieuwertje Bravenboer

Volgens de WUR is de volgende stap voor de bevriezingsmethode het opstellen van een kostenberekening en het optimaliseren van het energieverbruik. Evers: „Koeltechniek is niet een goedkope techniek, maar de prijs kan concurreren met de bestaande behandelmethoden.” Tibach is bezig met het ontwikkelen van koelmachines in verschillende groottes, want „voor twee vierkante meter is zo’n grote machine niet rendabel”. Tegelijkertijd zijn er ook partijen die juist veel grotere stukken grond in één keer willen aanpakken, van wel honderden meters. „Dat vraagt om een zwaardere koelmachine en een vaste stroomaansluiting in plaats van een aggregaat.”

Inmiddels is Tibach ook betrokken bij een onderzoek van de WUR en het EIS Kenniscentrum Insecten. Die proberen een bestrijdingsmethode te vinden voor het zogeheten mediterraan draaigatje, ook wel bekend als de ‘terrormier’. Deze mier maakt ondergrondse nesten van grote omvang.

De insecten belanden via aangekochte tuinplanten in woonwijken en zorgen vervolgens voor soms ongekende overlast. Ze maken superkolonies en kunnen dan overal voorkomen, niet alleen onder stoepen en in tuinen, maar ook veel in huizen tot zelfs hoog in flats. Beten van de mier zijn zeer pijnlijk.

Bevriezing van de grond met dezelfde techniek zou ook tegen deze exoot een uitkomst kunnen zijn. De resultaten van dit onderzoek worden in november verwacht.

Diverse soorten Aziatische duizendknopen Naast de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) komen in Nederland ook de Reuze of Sachalinse duizendknoop (Fallopia sachalinensis) en de Boheemse duizendknoop (Fallopia x bohemica) voor. De Boheemse duizendknoop is een hybride tussen F. japonica en F. sachalinensis. De soorten worden aangeduid met de verzamelnaam Aziatische duizendknopen. Het zijn inheemse planten in Japan, China, Taiwan en Korea.