Deense politie: schutter winkelcentrum Kopenhagen heeft psychische problemen

De 22-jarige man die zondag in een winkelcentrum in Kopenhagen drie mensen doodschoot, kent „een lange geschiedenis van psyschische problemen”. Zo zou hij opgenomen zijn geweest in een psychiatrische instelling. Dat heeft de Deense politie bij monde van hoofdinspecteur Søren Thomassen maandag tijdens een persconferentie bekendgemaakt.

Thomassen zei geen indicatie te hebben dat de schietpartij, waarbij de schutter „willekeurig” op winkelend publiek schoot en waarbij naast drie doden ook vier mensen gewond raakten, een terroristisch oogmerk heeft. De politie maakte verder bekend te vermoeden dat de schutter alleen handelde.

De dodelijke slachtoffers zijn volgens de politie twee zeventienjarigen en een 47-jarige Russische man die in Denemarken woonde. Vier anderen raakten zwaargewond. Zij liggen in kritieke, maar stabiele conditie in het ziekenhuis. Het betreft twee Deense en twee Zweedse staatsburgers. Enkele anderen ontkwamen met lichte verwondingen toen ze het winkelcentrum in paniek ontvluchtten.

Na de schietpartij meldden Deense media dat er online video’s van de verdachte circuleren waarop de vermoedelijke schutter te zien is. Op de beelden is te zien hoe hij een wapen op zichzelf richt, terwijl hij zegt dat zijn medicatie tegen schizofrenie niet werken. Zijn Youtube- en Instagram-accounts zijn na zijn aanhouding verwijderd, aldus persbureau AFP.

Volgens een ooggetuige die sprak met de Deense zender TV2 maakte de schutter een „gewelddadige en boze indruk”. „Toen ik hem filmde zei hij tegen me dat het wapen niet echt was. Hij leek heel trots op wat hij deed”, zei Mahdi Al-Wazni.