Marijn Kruk schrijft om de week een column over de politiek en verbeelding van de Klimaattijd. Kruk studeerde geschiedenis in Utrecht en politieke filosofie in Parijs. Hij werkte lange tijd vanuit Parijs als journalist voor onder andere Trouw en De Groene Amsterdammer. Vanaf 2015 was hij voor Trouw enige tijd correspondent in Istanbul. Hij werkt aan een boek over opkomend illiberalisme en nationalisme in Europa. Hij schreef onder andere boeken over de Franse denker De Tocqueville, over het Parijse intellectuele leven en de over de Arabische Lente. In 2020 was hij fellow aan het Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS).

In l’Exercice de l’État, het cinematografische meesterwerkje van Pierre Schoeler uit 2011, raakt een minister bekneld in een demonstratie van woedend spoorwegpersoneel. Op een haar na weet de bewindsman te ontsnappen. De film weerspiegelt de soms rauwe Franse werkelijkheid: ‘gele hesjes’ die de Arc de Triomphe bestormen; havenarbeiders die raffinaderijen platleggen. Un rapport de force heet dat dan, een krachtmeting.

In Nederland laten we het daar beter niet op aankomen. De overheid gaat dan met de ‘betrokken partijen in gesprek’. Maar een geradicaliseerde minderheid van de boeren is dat stadium voorbij. Die zegt ‘oorlog’ te willen en handelt daar ook naar. Snelwegen worden geblokkeerd, ministers thuis lastiggevallen, trekkers staan intimiderend bij de ingang van het ministerie – enfin, we hebben het allemaal gezien. Voor maandag staan massale acties gepland, het land ‘gaat plat’.

Vanuit de regering wordt gesust. Te midden van al het trekkergeweld kreeg de oproep van minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA) op Twitter vorige week, om toch vooral naar elkaar te blijven luisteren, bijna iets aandoenlijks. Ineens was dat de taal van een voorbije tijd. Want de boeren gaan verder dan de Franse machinisten. Met hun enorme tractoren als wapen dagen ze het geweldsmonopolie van de staat zelf uit.

Hoe ga je als politieagent zo’n gevaarte te lijf? De regering wil het leger niet inzetten omdat dit het beeld vestigt van een staat van beleg. Maar de werkelijkheid is natuurlijk gewoon dat we in een uitzonderingstoestand zijn beland – als een omineuze vooruitblik wat ons te wachten staat als de klimaatcrisis voortschrijdt en we nog veel grotere offers zullen moeten maken.

In de Verenigde Staten is van gesprek al zo’n vijftien jaar geen sprake meer, laat staan dat er naar elkaar wordt geluisterd. Hier is een geradicaliseerde minderheid, de Republikeinse partij, erin geslaagd beslag te leggen op een van de belangrijkste instituties van het land: het Hooggerechtshof, officieel belast met het toetsen van wetten aan de grondwet, in de praktijk negen „gekostumeerde door de politieke aangewezen individuen die de stemmen zoeken bij de uitkomsten die ze willen”, zoals de politiek analist Ezra Klein schreef in zijn column in The New York Times.

Gevolg: het federale recht op abortus sneuvelde, en afgelopen week werd ook klimaatwaakhond EPA gekortwiekt. Volgens Klein is de tijd van gedeelde normen voorbij. Dit is The Age of Power, en iemand als Mitch McConnell, de diep cynische leider van de Republikeinse senaatsfractie, begrijpt dat als geen ander. Klimaatactivisten begrijpen dat zelf gelukkig óók, getuige een boek als het vorig jaar verschenen The New Climate War, door de Amerikaanse klimatoloog en geofysicus Michael Mann. Het schetst een ontluisterend beeld van hoe de fossiele industrie er decennialang in slaagde twijfel te zaaien over de opwarming van de aarde. Maar welke politiek hoort daarbij? Dat is misschien wel dé vraag van onze klimaattijd.

Op de linkerflank werden daartoe politiek-filosofen als Thomas Hobbes en Carl Schmitt uit het vet gehaald, zoals in het in 2018 verschenen Climate Leviathan van de Amerikaanse geograaf Joel Wainwright. Dat is op het oog niet zo vreemd. We leven wat CO 2 -uitstoot betreft immers al een jaar of veertig in de uitzonderingstoestand die denkers als Hobbes en Schmitt theoretiseerden. Maar het voert wel richting een wereld van absolutismen. In een essay in NRC verkende redacteur Marike Stellinga de ruimte tussen al te blije groei en al te sombere degrowth. Het leverde een rijkgeschakeerd palet op, met aandacht voor nuance en onderhandeling. Het lijkt me verreweg te prefereren boven gestaald vriend-vijand-denken. Maar is dat nog wel aan ons? Hoe lang behoort dit nog tot de politieke keuzemogelijkheden?

Marijn Kruk is historicus en journalist.