De indrukwekkendste beelden van het landelijke boerenprotest maandag

In reactie op de stikstofplannen van het kabinet demonstreren boeren maandag op verschillende plekken in het land. Daarbij zijn distributiecentra en wegen geblokkeerd. Ook vissers toonden zich solidair met de boeren: vanwege een blokkade van de veerhaven in Den Helder was Texel tijdelijk niet per veer bereikbaar. Supermarktkoepel CBL vreest miljoenen euro's aan verlies als de blokkades van distributiecentra nog meerdere dagen duren. NRC zette de indrukwekkendste foto's van deze dag op een rij.