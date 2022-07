‘Geluk is mogelijk’, schreef de dichter, schrijver, columnist Remco Campert ooit. Als er iemand bewees dat dat inderdaad kon, dan was hij het. Als schrijver en dichter bracht hij lichtvoetigheid en humor in een tijd dat de literatuur nog in het teken stond van het verwerken van de oorlog en in een tijd dat jonge schrijvers zich afzetten tegen vorige generaties door hun voorgangers symbolisch om zeep te helpen. Zoals de hardheid van Willem Frederik Hermans die de schrijvers Menno ter Braak of Edgar du Perron wegzette met ‘agressief medelijden’ of Lucebert die de vorige dichtersgeneraties de dood in dichtte door te stellen: ‘ik bericht, dat de dichters van fluweel / schuw en humanisties dood gaan. / voortaan zal de hete ijzeren keel / der ontroerde beulen muzikaal opengaan’.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Campert was de laatste van de Vijftigers, de groep dichters waarvan Lucebert zichzelf met enige ironie tot keizer had uitgeroepen, maar Campert ging anders dan de rest van de dichtersgroep te werk. Waar Lucebert de dichtersgeneraties na hem de mogelijkheden van de ‘wartaal’ bracht, bracht Campert relativering en toonde hij de schoonheid van de eenvoud.

In zijn romans bepleitte hij taalvernieuwing, al was het maar in de spelling van een woord als verrukkelijk, dat veel verrukkelijker klinkt als je het schrijft als ‘vurrukkuluk’. De dagelijkse actualiteit nam hij ook in zijn columns in de Volkskrant op de hak, bijvoorbeeld met zijn drs. Mallebrootje, die steevast werd gesteund door ‘het jonge ding uit de achterban’. Zelfs in die columns wist hij een toon te vinden tussen weemoed en lichte ironie.

Lees ook de necrologie: Remco Campert: meester van lichtvoetige waarneming

Die durf om lichtvoetig te zijn, is dan ook een belangrijke reden dat Camperts werk lang gelezen zal blijven worden. Dat zal vermoedelijk vooral voor zijn poëzie gelden. Hij had de durf zich niet aan te sluiten bij de conventies van die tijd, zich altijd te blijven verjongen en geestig te zijn in een land waar dominees en schrijvers met zware kost het meest serieus worden genomen.

Niet dat Campert geen reden had zwaarmoedig te zijn. Opgegroeid als enig kind van gescheiden ouders en een vader die vermoord werd in het concentratiekamp Neuengamme, had hij net als vele romanciers zijn trauma’s kunnen verwerken. Campert deed dat nauwelijks. De echo’s van het verlies zijn wel terug te vinden in zijn werk, maar op bescheidener schaal. Veel lezers kennen de regels ‘Verzet begint niet met grote woorden / maar met kleine daden’. Of anders wel: ‘Poëzie is een daad / van bevestiging. Ik bevestig / dat ik leef, dat ik niet alleen leef’, een gedicht waarin hij ook een schitterende als onmogelijke definitie van poëzie geeft: ‘Voltaire had pokken, maar / genas zichzelf door o.a. te drinken / 120 liter limonade: dat is poëzie’.

Campert verwerkte zijn eigen jeugd door vooral door te gaan met leven, en om met dat verleden de wereld monter tegemoet te blijven treden. Dat was niet alleen een daad van verzet, maar ook een zienswijze die we ons allemaal ter harte kunnen nemen. Het credo ‘wie schrijft, die blijft’, geldt allang niet meer, maar de gedachte dat wie durft af te wijken van wat gebruikelijk, gewenst of gangbaar is, en de ernst van het leven niet groter maakt dan die soms al is, zal hopelijk voortgezet worden nu de grootmeester van de lichtvoetigheid er niet meer is. En laten we daarbij ons dit advies ter harte nemen: ‘Daarom jongens! / niet klagen / maar knikkeren / en ook nog wat anders’.