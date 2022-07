Boeren hebben reden om Remkes te wantrouwen

Een „onafhankelijk gespreksleider” die voor „verbinding” moet zorgen tussen kabinet en boeren in het steeds explosiever wordende stikstofprobleem. Het vierregelige briefje dat de ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD) en Henk Staghouwer (Landbouw, ChristenUnie) zondag naar de Tweede Kamer stuurden gaf niet veel duidelijkheid over de precieze opdracht waarmee Johan Remkes wordt belast.

Een dag later blijkt één kant van de gesprekstafel er al niet veel vertrouwen meer in te hebben. „Onzin”, noemde aanvoerder Bart Kemp van boerenactiegroep Agractie de aanstelling van Remkes. „Hij geniet geen vertrouwen in de sector”, zei hij tegen het ANP.

Sjaak van der Tak, voorzitter van landbouworganisatie LTO Nederland was tegen nieuwszender BNR iets genuanceerder, maar zei ook niet al te veel van Remkes te verwachten: het „onhaalbare” stikstofdoel van het kabinet – 50 procent reductie in 2030 – moet van tafel, zei hij, „anders heeft een gesprek geen zin”.

De boeren hebben reden om enig wantrouwen te hebben. Zijn reputatie als politieke brandweerman (provincie Limburg, gemeente Den Haag, kabinetsformatie) staat buiten kijf, maar voor deze specifieke opdracht heeft Remkes één manco: hij heeft het bij de boeren zo omstreden stikstofbeleid zelf geschreven. Na de ingrijpende uitspraak van de Raad van State in mei 2019, waarbij de vergunning voor duizenden bouwprojecten werd ingetrokken, vroeg toenmalig minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) Remkes een oplossing te bedenken voor het slepende stikstofprobleem.

In zijn eindrapport Niet alles kan overal (juni 2020) kwam zijn commissie met twee aanbevelingen die bij de boeren nu zo zwaar op de maag liggen. Allereerst: een stikstofreductie „vanuit de landbouw” van „minimaal 50 procent in 2030”. En: een „actief en gebiedsgericht landbouwbeleid” met „maatwerk van in- en uitplaatsing van boerenbedrijven rond natuurgebieden” – lees: als boeren niet vrijwillig stoppen, moet onteigening ook mogelijk zijn.

Dat zijn de haakjes waaraan het nieuwe kabinet zijn stikstofrichtlijnen heeft opgehangen, inclusief het veelbesproken kaartje waarop per gebied de zo hard klinkende „richtinggevende” stikstofdoelen waren ingekleurd.

„Bij voorbaat kansloos”, zegt melkveehouder Henk van der Wind uit Maarsbergen. Juist omdat de VVD-coryfee de architect is van het gewraakte stikstofbeleid is hij „niet de geschikte figuur om nu op de boeren af te sturen”, vindt hij. „Daar is duidelijk niet goed over nagedacht; het wijst op paniek in de coalitie”. Van der Wind was een van de melkveehouders die destijds door de commissie-Remkes waren geconsulteerd. Twee jaar later zag hij op het beruchte kaartje dat zijn bedrijf met honderd koeien tussen de 47 en 95 procent minder stikstof moet zien uit te stoten.

Tweede Kamerlid Laura Bromet (GroenLinks) vindt de aanstelling van Remkes tot ‘gespreksleider’ evenzeer een teken van zwakte. „Er zitten al twee ministers op dit dossier. Is dat niet zwaarwichtig genoeg?”. Bromet vindt het onzinnig om nu weer iemand uit Den Haag met de agrarische sector te laten praten. „Er wordt al jaren over het probleem gesproken, laten we eens beginnen met het proces zelf.”

Dat Remkes de voorzitter was van het ‘Adviescollege Stilstofproblematie’, zoals zijn commissie formeel heette, vindt Bromet het enige positieve aan diens aanstelling. „Hij zal niet willen morrelen aan zijn eigen aanbevelingen.”

Dat is ook wat premier Mark Rutte (VVD) vrijdag liet doorschemeren. „De doelstellingen moeten helaas blijven staan”, zei Rutte in zijn wekelijks persconferentie, „en ook het tempo waarin we ze moeten halen”.

Op die manier valt er weinig te praten, zegt Marcel Kuijpers van vleeskuikenbedrijf Kuijpers Kip uit Grubbenvorst – ook hij sprak destijds met de commissie-Remkes. „Je kunt als gesprekspartner niet van tevoren zeggen: dit zijn onze standpunten en die veranderen we niet. Op deze manier wordt het een twistgesprek, geen dialoog.”

Net als LTO-voorzitter Van der Tak hadden boeren die geen fiducie in de missie van Remkes hebben liever een andere oud-politicus als bemiddelaar in het stikstofconflict gezien: voormalig SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf. Eén nadeel bij dat voorstel: ook Dijkgraaf was lid van de commissie-Remkes, dus ook hij zal de scherpe conclusies en ingrijpende aanbevelingen uit 2020 omarmen.