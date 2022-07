Boeren blokkeren distributiecentra supermarkten, nog weinig files

Veerdienst tussen Den Helder en Texel gestremd door vissers Naast Lauwersoog blokkeren vissers nu ook de veerhaven in Den Helder. Hierdoor is de veerdienst tussen Den Helder en Texel momenteel gestremd, meldt aanbieder Teso op Twitter. Vissers zouden ook actievoeren in de haven van Harlingen in Friesland, die deels zou zijn geblokkeerd door twee viskotters. Via Twitter laat EMK-Vissers — een actiegroep die zich inzet voor de belangen van vissers — weten dat er wordt gedemonstreerd uit onvrede met kabinetsbeleid gericht op de visserij en windmolenparken op zee. EMKvissers EMK-vissers Na Lauwersoog #blokkeren #vissers nu ook de veerhaven Den Helder. Vissers zijn o.a. verbolgen over het uitblijven van Nederlandse steun voor torenhoge brandstofprijzen, het volbouwen van de zee met windparken en het afgrendelen met ‘zeereservaten’. Visserijbedrijven vallen om. https://t.co/GZN9mbZOlI 4 juli 2022 @ 05:26 Volgen

Eerste file op rijksweg: tractoren op A73 bij Haps richting Maastricht Op de A73 richting Maastricht loopt het volgens Rijkswaterstaat momenteel vast door protestacties van boeren. Trekkers rijden op de snelweg, waardoor er ter hoogte van Haps een file van zo’n vijf kilometer is ontstaan. Eerder op de ochtend was het nog rustig, waardoor de acties nog weinig effect hadden. Dit kan veranderen als de ochtendspits goed op gang is gekomen, hoewel de ANWB meldt dat het vooralsnog rustig is op de wegen. ANWBverkeer ANWB Verkeersinformatie Vooralsnog zijn er nauwelijks verkeersproblemen door de aangekondigde boerenacties. https://t.co/K2z1HgChDH 4 juli 2022 @ 05:25 Volgen

Ook vissers voeren actie, blokkeren haven Lauwersoog in Groningen Een groep van ongeveer vijftien vissersschepen heeft de haven van Lauwersoog in Groningen geblokkeerd. „Ze hebben de boel geblokkeerd. Het visserijgedeelte is afgesloten, daar kan inderdaad geen schip meer in of uit”, aldus de havenmeester maandagochtend tegen persbureau ANP. Vorige week liet demonstrantenleider Rutger van Lier uit de Achterhoek aan NRC weten dat andere sectoren zich bij de boeren zouden gaan aansluiten. Volgens Van Lier lopen horecamensen, vissers, transporteurs en ondernemers allemaal tegen hetzelfde probleem aan: „Een overheid die steeds meer macht naar zich toe trekt en een samenleving vol met controle creëert.” havenlauwersoog Haven Lauwersoog De visserij haven is op dit moment afgesloten door stakende vissers. https://t.co/1fI7SJICMo 3 juli 2022 @ 21:12 Volgen

Trekkers op rijkswegen bij Drachten en Gieten Op de A7 bij Drachten zijn maandagochtend vroeg de eerste trekkers gesignaleerd. Ook op de rijksweg N34 bij het Drentse Gieten rijden landbouwvoertuigen. Volgens Rijkswaterstaat zorgden de voertuigen nog niet voor grote problemen. Omdat het zo vroeg op de ochtend nog rustig is, valt de vertraging mee, zo stelt een woordvoerder tegenover persbureau ANP. Lees hieronder het advies dat Rijkswaterstaat meegaf voor wie ‘s ochtends de weg op moet: RWSverkeersinfo Rijkswaterstaat Verkeersinformatie De omvang van mogelijke protestacties en eventuele hinder hiervan morgen op de snelwegen is nog onduidelijk. We adviseren weggebruikers daarom maandag de hele dag rekening te houden met extra reistijd en vertraging. Lees hier meer 👇 https://t.co/qTYFAM2Qkv 3 juli 2022 @ 14:48 Volgen

Boerenacties al vroeg van start, diverse distributiecentra geblokkeerd Op verschillende plekken in het land zijn maandagochtend vroeg al trekkers gesignaleerd. Bij distributiecentra van supermarkten zijn actievoerders aangekomen, evenals bij de haven in het Groningse Lauwersoog. Volgens een woordvoerster van Rijkswaterstaat is er op de wegen geen sprake van blokkades en leidt de aanwezigheid van de trekkers nog niet tot files. Rond 05.00 uur blokkeerde een groep boeren een distributiecentrum van supermarktketen Jumbo in het Brabantse Veghel. Zij zijn inmiddels door de ME gevorderd om te vertrekken, meldt Omroep Brabant. RTV Oost meldt dat twintig tot dertig voertuigen de ingang van het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle dichtzetten. Bij het verdeelcentrum van Jumbo in Raalte en die van Aldi in Deventer zouden eveneens blokkades zijn opgezet. Boeren hadden eerder aangekondigd „heel Nederland plat te leggen” uit woede over de stikstofplannen van het kabinet. Ze hebben elkaar aangespoord tot ontregelende acties bij de luchthavens, distributiecentra en de Rotterdamse haven. Politie en Rijkswaterstaat hebben mensen opgeroepen goed voorbereid de weg op te gaan. De Koninklijke Marechaussee heeft mensen en materieel klaar om te kunnen ingrijpen als boeren luchthavens willen blokkeren. Boeren hebben het distributiecentrum van de Jumbo geblokkeerd. De protestactie van de boeren is gericht tegen de stikstofplannen van het kabinet. Foto Rob Engelaar / ANP