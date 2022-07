Bijna alles draait om de aandelen in Tencent

Van maaltijdbezorging tot fintech: investeringsmaatschappij Prosus heeft een portefeuille van zo’n 85 bedrijven. Maar eigenlijk gaat het altijd over Tencent. Logisch, want de Chinese techgigant vertegenwoordigt 80 procent van de waarde van Prosus, op dit moment 120 miljard euro.

Dat gaat nu wellicht veranderen. Vorige week, bij de presentatie van de jaarcijfers, maakte Prosus bekend aandelen Tencent te gaan verkopen en de opbrengst direct te gebruiken voor de inkoop van eigen aandelen. Een plan met als doel de beurskoers omhoog te krijgen.

Prosus worstelt al lang met een teleurstellende koers. Er is al tijden sprake van te grote discount: de beurswaarde van Prosus is stukken lager dan de waarde van de totale portefeuille. Die korting liep de afgelopen maanden op tot maar liefst 60 procent. Een „onacceptabel niveau”, aldus topman Bob Van Dijk in het jaarverslag.

Een jaar geleden verkocht Prosus al 6,5 procent van zijn Tencent-aandelen, waarmee het belang in de techgigant werd teruggebracht tot 28,9 procent. „Die transactie was leuk, maar had niet het gewenste effect op de koers van Prosus”, zegt Joren Van Aken, analist van Degroof Petercam. „Het probleem was dat bij die verkoop een lock-up-periode werd afgesproken.” Prosus deed de belofte dat het na deze transactie drie jaar lang geen extra Tencent-aandelen meer zou verkopen. „Dan zet je eigenlijk de waarde voor drie jaar vast.”

Interessant is dat Prosus in overleg met Tencent deze lock-up-periode nu heeft opgeheven. Van Aken: „Voor Tencent is Prosus natuurlijk ook een grote aandeelhouder, die wil je tevreden houden.” Onduidelijk is hoeveel aandelen Tencent Prosus precies wil verkopen en ook het inkoopprogramma kent geen begrenzing in bedrag en periode. De plannen lijken direct te werken: de aandelenkoers schoot deze week met 15 procent omhoog. Dat brengt de huidige korting onder de 40 procent.

Een andere opmerkelijke zet van Prosus is dat de variabele bonus van de top de komende jaren voornamelijk afhangt van de vraag of het management erin slaagt de korting omlaag te krijgen en laag te houden. Volgens Van Aken is dat een manier om te stimuleren dat het management niet alleen naar oplossingen voor de korte termijn kijkt.

Dat beleggers altijd naar Tencent kijken als het over Prosus gaat, vindt Van Aken begrijpelijk, maar hij houdt ook twee andere bedrijven binnen de Prosus-portefeuille op dit moment in de gaten.

De eerste is Avito, een Russische advertentiewebsite. Die raakte in opspraak vanwege advertenties waarin militairen werden gerecruteerd voor de oorlog in Oekraïne. Prosus nam afstand van Avito en zei op zoek te gaan naar een koper voor de aandelen.

Van Aken: „Prosus stelt nog steeds dat Avito 1,6 miljard waard is, maar het lijkt mij op dit moment onmogelijk om aandelen in een Russisch bedrijf te verkopen in de westerse wereld. Naar mijn mening zou Avito dus op 0 euro in de boeken moeten staan.”

Het andere zorgenkindje is Byju’s, een techbedrijf uit India dat educatieve video’s aanbiedt. Prosus bezit zo'n 10 procent van Byju’s, naar schatting van Van Aken is dat 2,2 miljard dollar waard. Hij ziet „een paar rode vlaggen”. Zo zou de jaarrekening van 2021 bijvoorbeeld nog steeds niet zijn goedgekeurd door de accountant. Bovendien beschuldigde de befaamde shortseller Fraser Perring Byju’s onlangs van oplichting.

Veel beleggers lijken dit soort ontwikkelingen niet zo interessant te vinden voor Prosus, zegt Van Aken, want ach, de waarde zit toch vooral in Tencent. „Maar Prosus heeft nog altijd de ambitie de waarde van de portefeuille beter te spreiden, van 80-20 naar 60-40 bijvoorbeeld.”