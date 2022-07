Beleefd kloppen voor de hommel

De schuur in de dorpstuin is na de vakantie opeens luisterrijker. Bij elke betreding is er een massaal, diep resonerend gezoem. Alsof African killerbees op het punt staan je uit te schakelen. Maar er is niets te zien. Men zit onder het houten vloertje. En het gaat om hommels; buiten draait een eenzame schildwacht haar rondjes. Wat later blijken passanten tuinhommels, die met de langere snuit en tong voor de moeilijker bloemen. Vermoedelijk meer dan vijftig steeds weer gealarmeerde zielen.

Het rondzoemen én piepen na elke verstoring is voor alle partijen een aanslag op het gemoed. Een fiets pakken, even gereedschap zoeken – ondergronds wil het maar niet wennen. Daarom probeer ik het hommelvolk, tenslotte één superorganisme, te waarschuwen met inleidend getik van een naar binnengestoken voet. Drie tikjes, rust, drie tikjes. Ik voel me wat naïef hoopvol, naast een gemankeerd drummer. Maar: nu is de gewenning er razendsnel. Binnen enkele uren dooft de reactie op dat af en toe gegeven signaal. En binnen een halve dag op andere, daarop volgende geluiden of trillingen via de vloer.

Hooguit een vaag, weer snel wegebbend protestje. Zonder waarschuwende inleiding roept dezelfde overlast dan nog wel langdurig pandemonium op. Beleefd kloppen voor hommels – het werkt.