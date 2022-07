‘Ajax akkoord met Spurs over recordtransfer Steven Bergwijn’

Ajax heeft een overeenkomst bereikt met de Engelse club Tottenham Hotspur over de transfer van aanvaller Steven Bergwijn. Dat melden Voetbal International en De Telegraaf maandag op basis van bronnen rondom de Amsterdamse club. Met de transfer zou een bedrag van 30 miljoen euro gemoeid zijn. Het zou de duurste inkomende transfer voor Ajax zijn in de clubgeschiedenis. In de winterstop van het seizoen 2020/2021 betaalde Ajax 22,5 miljoen euro aan West Ham United voor Sébastien Haller, die deze zomer naar Borussia Dortmund vertrekt.

Nederlands international Steven Bergwijn, die in de jeugd bij Ajax speelde, bereikte enkele weken terug al een persoonlijk akkoord met zijn voormalige club. Volgens De Telegraaf wacht Ajax na een mondeling akkoord zondagavond op de officiële bevestiging vanuit Londen, waarna de club Bergwijn maandag nog medisch zou willen keuren. De Amsterdammers zijn met hun nieuwe trainer Alfred Scheuder begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat op 30 juli begint met de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen bekerwinnaar PSV.

Ook andere Eredivisieclubs roeren zich op de transfermarkt. PSV trok aanvaller Luuk de Jong, die al eerder voor de Eindhovenaren uitkwam, aan van het Spaanse Sevilla. Ook bereikte de vice-kampioen een akkoord met Spartak Moskou over een transfer van Guus Til, die afgelopen seizoen op huurbasis uitkwam voor Feyenoord. De Rotterdammers, afgelopen seizoen verliezend finalist in de eerste editie van de Conference League, zien niet alleen Til vertrekken. De Colombiaanse aanvaller Luis Sinisterra vertrekt volgens onder meer Voetbal International voor 20 miljoen euro naar Leeds United.