Zes doden en meerdere gewonden bij lawine in Dolomieten

Bij een lawine in de Dolomieten in Noord-Italië zijn zeker zes bergbeklimmers om het leven gekomen. Volgens het Italiaanse La Repubblica zijn er tientallen vermisten. De lawine ontstond toen grote rotsblokken en stukken ijs loskwamen na een breuk in een gletsjer op de berg Marmolada.

Op het moment dat de gletsjer brak waren er twee groepen met in totaal achttien bergbeklimmers in de buurt. Zeker acht mensen raakten gewond. Er zijn meerdere helikopters en reddingsteams met honden ingezet om de vermiste toeristen op te sporen. Omdat er sprake is van los ijs en nieuwe lawines kunnen voorkomen, vorderen de reddingswerkers maar traag, melden Italiaanse media.

De Marmolada is met 3.300 meter de hoogste berg in de Dolomieten en een populaire plek voor bergtoeristen. De plek waar de breuk plaatsvond zou vlakbij een bekende klimroute hebben plaatsvonden. Een ooggetuige spreekt tegenover persbureau Ansa van „een hard, krakend geluid” gevolgd door „een lawine van sneeuw en ijs die met hoge snelheid richting het dal ging”.

Waardoor de plotselinge gletsjerbreuk ontstond is onbekend, maar lokale autoriteiten wijzen naar de hittegolf die Italië sinds eind juni teistert. Zo werden afgelopen zondag in de buurt van de ingestorte gletsjer recordtemperaturen gemeten.