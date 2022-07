Wie wil er nog een raadsbreed akkoord?

„Doorpakken.” Roel Beems, wethouder Financiën (Lokaal Vitaal), zegt het een paar keer als je hem vraagt wat er de komende vier jaar in Castricum moet gebeuren. En hij zegt: „Er moeten dingen tot afronding worden gebracht.” Dan heeft hij het bijvoorbeeld over het nieuwe zwembad, of de „verkeersproblematiek” rond het station die „al jaren voortsleept”.

Niet dat alles de afgelopen vier jaar stillag in de Noord-Hollandse plaats. Maar het nieuwe college, met Lokaal Vitaal, VVD, GroenLinks en CDA, wil – zo staat in het coalitieakkoord -– „noodzakelijke bestuurlijke daadkracht”. En dat betekende ditmaal géén raadsbreed akkoord.

Die raadsbrede akkoorden, raadsakkoorden of raadsprogramma’s waren vier jaar geleden in zwang. Uit onderzoek van NRC bleek in 2018 dat meer dan vijftig gemeenten voor dergelijke akkoorden kozen, een verdubbeling van 2014. Nu zijn er, tot nu toe, veertien gesloten. In 46 gemeenten werd eind vorige week nog onderhandeld.

Het raadsakkoord houdt in dat de gemeenteraad het in elk geval in hoofdlijnen eens wordt over wat het nieuwe college de komende vier jaar moet doen. Dus niet alleen de meerderheid, maar meer partijen dan voor een meerderheid nodig zijn – of zelfs alle partijen. Op basis van dat programma kan de coalitie vervolgens besluiten nemen.

De gedachte erachter is dat partijen het in de lokale politiek over 80 procent van de onderwerpen toch al eens zijn. En dat raadsakkoorden bijdragen aan nieuwe bestuurlijke verhoudingen, zeker in een politiek versnipperd landschap. De idee is ook dat een raadsbreed akkoord voor moeilijk bestuurbare gemeenten een uitkomst zou kunnen zijn.

Lees ook over raadsakkoorden: Iedereen is coalitie en oppositie

Geen ruzie

Dat was ook vier jaar geleden in Castricum de reden voor zo’n akkoord. Alle 25 raadsleden ondertekenden het. Ron de Haan, fractievoorzitter van De Vrije Lijst en wethouder in het vorige college, zegt: „Voor het eerst sinds de oprichting van de fusiegemeente Castricum in 2002 heeft het college de vier jaar volledig uitgezeten. Dat is historisch. Het heeft een verantwoordelijkheidsgevoel opgelegd, bij de eerste tegenwind kwam er niet meteen opstand.”

De Haan is nog altijd een fan. Omdat er geen coalitie en oppositie zijn, kan elk raadslid het verschil maken en moet het college steeds een meerderheid zien te vinden. Al zag hij dat „onderweg partijen zich gingen distantiëren” van het akkoord. Hij denkt: „Veel bestuurders en politieke partijen staan er zich toch op voor om ‘iets te bereiken’. Het raadsakkoord is daarvoor minder geschikt, je kan je minder profileren.”

Roel Beems is ook nog steeds een fan. Want het raadsakkoord heeft „wel de sfeer verbeterd”. Veel besluiten, vertelt hij, vooral als het om kleinere, a-politieke dingen ging, konden samen worden genomen, in steeds wisselende samenstellingen. „Dat houden we er graag in”, zegt hij. Maar het raadsakkoord leidde volgens hem tot veel en veel te lang gepraat: „We hebben het over de kleur van de glijbaan gehad, nog voor de eerste paal in de grond kwam.”

Volgens Beems kiest de coalitie nu voor „het beste van twee werelden”: een ‘ouderwets’ coalitieakkoord, maar op hoofdlijnen, dus mét vrije keuze. Zo heeft de coalitie geen standpunt over een vuurwerkverbod. Hij zegt: „Dat kan dus een heel politiek item worden.”

Ron de Haan, nu in de oppositie, bestrijdt dat er te veel werd gepraat. Hij vindt dat die vier jaar „te kort” waren om echt te laten zien wat een raadsakkoord kan betekenen.

Lees ook:Wethoudersploegen bestaan vooral weer uit witte mannen